ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ବିୟୋଗ, ନବୀନଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ

78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସେକ ଅହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

ବିଜେଡି ନେତା ଆୟୁବ ଖାନ୍‌ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 12:56 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 1:05 PM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କଣ୍ଟାଵାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ପରଲୋକ। 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଲେ କଣ୍ଟାଵାଞ୍ଜି ରାଜନୀତିରେ ସେ ବେଶ ସଫଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାଵାଞ୍ଜିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ହାଜି ଆୟୁବ ଖାନ୍‌ ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ନିତିଦିନ ପରି ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ବସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆୟୁବ ଖାଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହୃଦଘାତରୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନେତା, କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଛି। ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସାରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନବୀନ ଜଣାଇଲେ ଶୋକ

ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗଠକ ଏବଂ ଦରଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସେ କରିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡ. ଅମଜାଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କଲି।’’

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କବରସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆ ଯିବ। ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।

ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବଡ ପୁଅ

ଆୟୁବ ଖାନ୍‌ 1990 ରୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। 2000 ମସିହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଣ୍ଟାଵାଞ୍ଜିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ହାରି ଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2004 ମସିହାରେ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜ୍ଜାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2009 ରେ ପୁଣି ବିଜେଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ସାଲୁଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2014ରେ ସେ ପୁଣି ବିଜେଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି କଂଗ୍ରେସର ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ସେ ରାଜ୍ୟ ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଲେ ଜିଲ୍ଲା ୱାକଅଫ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଥିଲେ।

କଂଗ୍ରେସର ରାଜୁତି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ସେ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନିଜ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢାଇବା ସହ ଦୃଢ଼ ନେତା ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ସେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ବିରୋଧ କରିବାରୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ନ ଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଫିରୋଜ ଖାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଆଶା କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଛିଡା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଶା ମଉଲି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଫିରୋଜ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଅମଜଦ ଖାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିଜେଡିରେ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଓ ସେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ।

