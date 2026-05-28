କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର; ଓଡିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡିକୁ ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ସାଂସଦ ଡ଼ଃ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 28, 2026 at 7:32 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର:ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ଼ଃ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ୍' ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସସ୍ମିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ସସ୍ମିତ ଏକ ସବିଶେଷ ଦାବିପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Met with the Hon’ble Union Minister for Culture and Tourism, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, and submitted a representation to formally include Odisha’s globally significant Buddhist heritage sites under the central Buddhist Circuit initiative.— ଡ଼ଃ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର I Dr. Sasmit Patra (@sasmitpatra) May 27, 2026
During our discussion, I…
ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାର ବୌଦ୍ଧ ପୀଠଗୁଡିକର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ମହତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ (ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ) ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରିର ଐତିହାସିକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ଉପରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରେ । ମହାୟାନ, ବଜ୍ରାୟନ ଭଳି ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର କ୍ରମବିକାଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ ଏହି ହୀରକ ତ୍ରିଭୂଜ ।
ଏପରିକି ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ଵକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧଉଳି, ଯାହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳସାକ୍ଷୀ । ପ୍ରାଚୀନ ପୁଷ୍ପଗିରି ମହାବିହାର ସହ ଜଡିତ ସ୍ଥଳ ଲାଙ୍ଗୁଡିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସମନ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଚାର-ପ୍ରସାର ଓ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ଵ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସସ୍ମିତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସସ୍ମିତଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୂପରେଖରେ ଓଡିଶାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତି କୂଟନୀତି ମଜବୁତ ହେବ, ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଯଥୋଚ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
