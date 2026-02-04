ମିଳୁନି ଟୋକନ, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ: ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି
ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନବିକ୍ରିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ବିଜେଡ଼ି ଗର୍ଜିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ।
Published : February 4, 2026 at 6:03 PM IST
ଗଜପତି/ଭବାନୀପାଟଣା: ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନବିକ୍ରିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଜେଡ଼ି ଗର୍ଜିଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉଠାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା, ଅଖା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନରୁ ମାତ୍ର 30.49 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସଂଗୃହିତ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତବର୍ଷର ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 30.49 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ, ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ।
'ଚାଷୀମାନେ କଷ୍ଟକର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି'
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବିଜେପି ସରକାର 4,083 ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2,893 କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିପାରିଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ, ତଥାକଥିତ ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କଟନିଛଟନି କିମ୍ବା କାଟ ବିନା ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ତଥାପି ଗଜପତିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ କଷ୍ଟକର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଗୁରୁତର ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଯଦିଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ୧୨୭ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।"
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଧାନ ଉଠିବାରେ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀମାରଣ ନୀତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶାଳ ରାଲି ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି,"କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ୍ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଥିବା ଧାନ ଉଠାଇବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁ୍ଅନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି