ମିଳୁନି ଟୋକନ, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ: ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି

ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନବିକ୍ରିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ବିଜେଡ଼ି ଗର୍ଜିଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ।

BJD protests for paddy procurement issues in Gajapati and Kalahandi District
ମିଳୁନି ଟୋକନ, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)
Published : February 4, 2026 at 6:03 PM IST

ଗଜପତି/ଭବାନୀପାଟଣା: ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନବିକ୍ରିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିଜେଡ଼ି ଗର୍ଜିଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉଠାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା, ଅଖା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଟଙ୍କା ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଗଜପତିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନରୁ ମାତ୍ର 30.49 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସଂଗୃହିତ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତବର୍ଷର ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 73 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 30.49 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ, ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ।

BJD roars in Gajapati
ଗଜପତିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

'ଚାଷୀମାନେ କଷ୍ଟକର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି'
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବିଜେପି ସରକାର 4,083 ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 2,893 କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିପାରିଛି । ଏବେ ମଧ୍ୟ, ତଥାକଥିତ ଡବଲ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ 30 ପ୍ରତିଶତ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କଟନିଛଟନି କିମ୍ବା କାଟ ବିନା ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ । ତଥାପି ଗଜପତିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ କଷ୍ଟକର ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଗୁରୁତର ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଯଦିଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ୧୨୭ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।"

BJD roars in Kalahandi
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)
ବିଫଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୨,୩୦୦ ରୁ ୨,୩୬୯କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୩,୧୬୯ ପାଇବାକୁ ହକଦାର । ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାତ୍ର ୩,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାନ୍ୟବର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ୧୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟ ସୀମିତ ରଖିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ବଳକା ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପ୍ରତି ଗଜପତିରେ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିଛି । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରୁପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ।
BJD roars in Kalahandi
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଧାନ ଉଠିବାରେ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀମାରଣ ନୀତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶାଳ ରାଲି ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

BJD roars in Kalahandi
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡ଼ି (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି,"କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ୍ତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଥିବା ଧାନ ଉଠାଇବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁ୍ଅନ୍ତୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି

