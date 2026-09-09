MMDR ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଲୋକଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ଗର୍ଜନ; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ଦଳ
ଏମଏମଡିଆର ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଛି ଦଳ ।ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 9, 2026 at 6:51 PM IST
BJD OPPOSE MMDR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧିତ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ଲୋକଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା । ଦଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ପାରିତ କରିଥିବା ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ଏମଏମଡିଆର ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଛି ଦଳ । ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ବ ହରାଇବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ।
ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଓ ଏହି ଆକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବକେୟା ବାବଦକୁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ । ଏକତରଫା ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ୱିଧାନର ଧାରା ୧୭୪ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ପାରିବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା, ସମ୍ୱିଧାନର ଧାରା ୨୪୪(୧)ର ସିଡୁ୍ୟଲ ୫ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛି ଦଳ ।
ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର :
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏମଏମଡିଆର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ଓଡିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ କ୍ଷତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଜନପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପଦାଘାତ ସଦୃଶ । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡିଶାର କ୍ଷତି ହେବ । ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଶ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାହାନି କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି । ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି । ବିଜେଡି ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ବୃହତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଦାଇତ୍ୱ ନେଇଛି ବିଜେଡି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକାମୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି । ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନନିଅନ୍ତି, ତାହାଲେ ଦଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରୀ ରଖିବ ।"
ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବସ୍ତ୍ରହରଣର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଜେପି ସାଂସଦ :
ବିଜେଡି ନେତା ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଏମଏମଡିଆର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ । ଓଡିଶା ଓ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ । ସଂଶୋଧନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାର ବିରୋଧୀ କଥା । ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ । ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଆଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର 20 ବିଜେପି ସାଂସଦ ଚୁପ ବସି ଶୁଣିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବସ୍ତ୍ରହରଣର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଜେପି ସାଂସଦ । ଏହା ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟେ ଘାଟେ ସଚେତନ କରିବୁ ।"
ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ :
ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ଏମଏମଡିଆର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକରଣରେ ଦୁଇଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହରେଇବାକୁ ଯାଉଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି । ଓଡିଶା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଲଢେଇ ଜାରୀ ରଖିବ । ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିବୁ । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲଢେଇ ଜାରୀ ରହିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି; ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆହ୍ବନ ଦେଲେ ନବୀନ, କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର