ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି, କାଲି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ

ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଆଜି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ।

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
Published : December 24, 2025 at 7:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସଙ୍ଗୀନ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ । ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ଦିନ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ । ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ଲଜ୍ଜାଜନକ । ଚୋରା ନିଶା ବେପାର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ।’’

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 40 ହାଜରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ନାରୀ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 10 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି । ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ନିରାପଦ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଓଡିଶା ଏବେ କ୍ରାଇମ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସାରା ଓଡିଶା ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଓ ନିନ୍ଦିତ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁ ଗଲାଣି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବା ଅନୁଚିତ । ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
ଆଜି ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବ ବିଜେଡି

ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଯଦି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଲଜ୍ଜା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଆଜି ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଉଛୁ । ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଘେରାଉ ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଏହା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ।’’

ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ
ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ,ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

