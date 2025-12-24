ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି, କାଲି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ
ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଆଜି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସଙ୍ଗୀନ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ । ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
6 ଘଣ୍ଟିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି । ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହି ଦିନ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ । ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ଲଜ୍ଜାଜନକ । ଚୋରା ନିଶା ବେପାର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ।’’
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 40 ହାଜରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । ନାରୀ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 10 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି । ସ୍କୁଲ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ନିରାପଦ ମଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଓଡିଶା ଏବେ କ୍ରାଇମ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସାରା ଓଡିଶା ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ଓ ନିନ୍ଦିତ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁ ଗଲାଣି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବା ଅନୁଚିତ । ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ।"
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଯଦି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଲଜ୍ଜା ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଆଜି ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଉଛୁ । ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଘେରାଉ ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଏହା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ।’’
