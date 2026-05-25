ବିଦ୍ୟୁତକାଟ୍ ବିରୋଧରେ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ପ୍ରତିବାଦ; ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଲେ, 'ଏହା ଟ୍ରେଲର, ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ଅଛି'
ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ TPCODL ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : May 25, 2026 at 4:06 PM IST
ନୟାଗଡ: ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବିଜେଡିର ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଭିନଵ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହାତରେ ବିଛଣା ଧରି TPCODL ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।
ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି କି AC କାମ କରୁନି
ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜନଜୀବନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ଵିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯୋଗୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି କି AC କାମ କରୁନି । ବେଡ଼ରେ ପଡି ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଶିଶୁ ବିଭାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଜରୀ, ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡ, ମେଡ଼ିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାଇଁ AC କାମ କରୁନି କି ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି । ରୋଗୀମାନେ ନିଜେ ଘରୁ ଫ୍ୟାନ ଆଣି ବେଡ଼ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ ଆଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାମୁଛା ବିଞ୍ଚଣା ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ସାହାଭରସା ପାଲଟିଛି ।
ସେପଟେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସଂପର୍କୀୟମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାଇଁ ବୋରିଂ ପମ୍ପରୁ ପାଣି ଉଠିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ପଡିଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ। ସେପଟେ ଟଏଲେଟରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ରୋଗୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରେ ବି ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । TPCODLର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
