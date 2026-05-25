ବିଦ୍ୟୁତକାଟ୍ ବିରୋଧରେ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ପ୍ରତିବାଦ; ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଲେ, 'ଏହା ଟ୍ରେଲର, ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ଅଛି'

ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ TPCODL ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

BJD Protest against power cut and gherao TPCODL office
ବିଦ୍ୟୁତକାଟ୍ ବିରୋଧରେ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ପ୍ରତିବାଦ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 25, 2026 at 4:06 PM IST

ନୟାଗଡ: ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବିଜେଡିର ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଭିନଵ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହାତରେ ବିଛଣା ଧରି TPCODL ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି କି AC କାମ କରୁନି

ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଜନଜୀବନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଛି । ଵିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯୋଗୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି କି AC କାମ କରୁନି । ବେଡ଼ରେ ପଡି ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଶିଶୁ ବିଭାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଜରୀ, ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡ, ମେଡ଼ିସିନ ୱାର୍ଡରେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାଇଁ AC କାମ କରୁନି କି ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି । ରୋଗୀମାନେ ନିଜେ ଘରୁ ଫ୍ୟାନ ଆଣି ବେଡ଼ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ ଆଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାମୁଛା ବିଞ୍ଚଣା ହିଁ ଏକ ମାତ୍ର ସାହାଭରସା ପାଲଟିଛି ।

ସେପଟେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସଂପର୍କୀୟମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପାଇଁ ବୋରିଂ ପମ୍ପରୁ ପାଣି ଉଠିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ପଡିଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ। ସେପଟେ ଟଏଲେଟରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ରୋଗୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରେ ବି ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି । TPCODLର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ।

ଏ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଲାଇନ କଟିବନି ବୋଲି ବିଜେପି ସରକାର କଥା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାବାସୀ ଠିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଟିପିସିଓଡିଏଲ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ଯାଉନାହିଁ । ବରଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ଆମେ ନିରବ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଟିପିସିଓଡିଏଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ । ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବ l ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଦରକାର ପଡିଲେ ସଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଫିସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ l ବିଜେଡିର ଏହା ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ଅଛି l' ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, TPCODLର ଡିଭିଜନ ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବୁ l ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି l କଳାବୈଶାଖୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲେଟର ପୋଡିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି l ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ l ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

