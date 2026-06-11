ETV Bharat / state

ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ; ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଜା ପଡିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ୬ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା

ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Naveen Patnaik meeting
ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 7:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର:୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ । ୬ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ବିପୁଳ ସଫଳତା, ଓଡିଶା ଶାସନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ SIR ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନବୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ।

Naveen Patnaik meeting
ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

2024 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର

ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି ।

Naveen Patnaik meeting
ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡି ଯାଇଛି । ଜନ ସାଧାରଣ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଲୁଟ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆଦି ଅପରାଧ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ସାରିଲାଣି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡିଛି । ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ସମୟରେ ୪୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର ବଢି ଚାଲିଛି । ଦୁଃଖର କଥା ବୁଢାବୁଢୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ମିଳୁନାହିଁ । ଓଡିଶା ଶାସନରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ସରକାର ଅମଳରେ ଦେଖି ନଥିଲା’’ ।

Naveen Patnaik meeting
ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନବୀନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ


ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡିଶା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରି ସାରା ଦେଶରେ ନିଜର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା, ଜଳସେଚନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦିର ବିକାଶ, ଚାଷୀ, ମହିଳା ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି । ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Naveen Patnaik meeting
ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା SIR ଉପରେ ନବୀନ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ‘‘SIR ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ SIR ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସାମାନ୍ୟ ଟାଇପୋଗ୍ରାଫିକାଲ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଯେପରି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରର ନାମ ବାଦ ନ ଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣର ବିରୋଧ କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଉଛି’’ ।

Naveen Patnaik meeting
ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଏଥିପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଡାକରାରେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରି ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ମା’ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ୧୨୦ ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

ବିଜେପି ସରକାରରେ ବଢିଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା !


ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକକୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟର ସଫଳତା ଓ SIR ଉପରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପରାଜିତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ୬ ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସରକାରରେ ମହିଳା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବଢ଼ିଛି । ସମସ୍ୟାରେ ଚାଷୀକୂଳ ରହିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତାରିତ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତିନିମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ।"

ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଚରମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ମାନେ ମେକ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭାରତରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି । ବିଜେଡି ଏକ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ।"

ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହଁ ଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ମତାମତ ଆସିଛି । ଏ ସରକାର ଚାଲୁଛି କମ, ଝୁଣ୍ଟୁଛି ଅଧିକ । ଏ ସରକାରର ବାପା ମା ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଡବଲ ମିଛ, ଡବଲ କଷଣ ସହ ଡବଲ ଶୋଷଣ ହେଉଛି । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୁଧବାର BJDର ବଡ଼ ବୈଠକ; ନେତାଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଡାକରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CMO ଦପ୍ତରରୁ ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣା; ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅରୁଣ, ସମୀକ୍ଷା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJD PRESIDENT NAVEEN PATNAIK
FORMER CM NAVEEN PATNAIK
BJD MLA AND NAVEEN PATNAIK
ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
BJD PARTY MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.