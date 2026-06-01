ଦୁଇ ମାସରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର, ୭ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ BJD ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 1, 2026 at 3:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁନର୍ବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ଦୁଇ ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ନବୀନ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ୭ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୁଟିନ ଭିଜିଟ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ନବୀନ:
ଆଜିଠୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରୁଟିନ ଭିଜିଟରେ ୭ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏହାସହ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ନେତା ଏକ ରୁଟିନ ଭିଜିଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହେବେ । ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବ । ସେହିପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ସହ ସେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ।"
ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ଅନେକ ଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଗୁଆ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ନବୀନ କୌଣସି ଠୋସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଦଳର ନେତା ବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଉନାହାନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ନବୀନ ୬ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗତଥର ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ସେହି ଗସ୍ତ ୪ ଦିନିଆ ଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର