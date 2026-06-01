ଦୁଇ ମାସରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର, ୭ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ BJD ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD President Naveen Patnaik departed for Delhi on a 7 day visit
୭ ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ BJD ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 3:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁନର୍ବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ଦୁଇ ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ନବୀନ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ୭ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୁଟିନ ଭିଜିଟ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ନବୀନ:

ଆଜିଠୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରୁଟିନ ଭିଜିଟରେ ୭ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏହାସହ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ନେତା ଏକ ରୁଟିନ ଭିଜିଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହେବେ । ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବ । ସେହିପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ସହ ସେ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ।"

ସରକାରରେ ଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ଅନେକ ଥର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଗୁଆ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ନବୀନ କୌଣସି ଠୋସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଦଳର ନେତା ବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଉନାହାନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ନବୀନ ୬ ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗତଥର ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ସେହି ଗସ୍ତ ୪ ଦିନିଆ ଥିଲା ।

ନବୀନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ, ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି, ଯୁବ ନେତା ଅରୁପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

