ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ; ସଂଗଠନ ସଜାଡୁଛି ବିଜେଡି
ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 27, 2026 at 8:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ନେତା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ବିଜେଡିକୁ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗକୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବିଜେଡି । ପୁନର୍ଗଠନ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ । ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଦାଇତ୍ୱ ବାଣ୍ଟୁଛି ଦଳ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବାରୁ ଏହା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି ।
ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଲାଗାତାର ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂଗଠନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର କିଛି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ନେତା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ବିଜେଡି । ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।
ଛାମୁଆ ସଂଗଠନରେ ପୁନର୍ଗଠନ :
ବିଜେଡିର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସେହିପରି ଶ୍ରମିକ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ଏସିଏସଟି ସେଲରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିବାକୁ ଦଳ ଚାହୁଁଛି । ଏହା ସହ ପୁରୁଣା ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମୁଦାୟ ଓ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ଭିତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଏକ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛି ।
ଦଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଏସ୍ସି ସେଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ‘ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ’କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏସ୍ସି ସେଲ୍ର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଡ.ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଡ. ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଏବଂ ରଘୁରାମ ପାଡ଼ାଲଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତାଲିକାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ମାଧବ ଧଡ଼ା, ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଡ. ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ଅନୁସୂୟା ପାତ୍ର ଏବଂ ଲଳିତା ନାୟକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ନବ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଉପସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ବ୍ରଜ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଯୋଗେଶ ସିଂହ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଏବଂ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅରିନ୍ଦମ ସର୍ଖେଲ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।
ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ ବିଜେଡିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ । ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍ସି ସମୁଦାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ମାସରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିବ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ଯୋଜନା ସହ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ :
ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଦଳ ଆକଳନ କରୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପରେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳ ସହ ରହିଥିବା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ।
ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ :
୨୦୨୪ ପରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରିବା । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୁଥ୍ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ବୁଥ, ୱାର୍ଡ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦଳର ନେଟୱର୍କକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିପାରେ । କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଦଳର ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା :
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ । ଏହା ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥିତି ଓ ସଂଗଠନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ଷମତାର ଏକ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ଦଳ କେତେଦୂର ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରିପାରିଛି, ତାହା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳରୁ ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । "ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ ଦିଗରେ ଦଳ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହେଶ ସାହୁ । ପୁନର୍ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି କେବଳ ଦଳୀୟ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ କରି ନୂଆ ସାଂଗଠନିକ ରଣନୀତି ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ମହେଶ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର; 'ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି': ନବୀନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପଂଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର