ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ସରକାରୀ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଖଣି ଲୁଟ୍: ବିଜେଡି (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 6, 2026 at 9:10 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ପଥର ବା ଡୋଲୋମାଇଟ ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ସରକାରୀ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାଟି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ଜାନୁଆରୀ ୩ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା । କିଛି ଶ୍ରମିକ ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପଥର ଖଣିରୁ ପଥର ଖନନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲାବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଥର ଖଣିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅନୁମତି ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଲିଜ ଅବଧି ୩୧ ଡିସେମ୍ୱର ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଖଣି ଲାଇସେନ୍ସ ୩୧ ଡିସେମ୍ୱର ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ୱରରେ ଲିଜ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଖଣି ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା ।



ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଅତୀତରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ । ତମାମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନାହିଁ । ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ସରକାରୀ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଓଡିଶା ସାରା ଖଣି ଲୁଟ ଚାଲିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ୫୦ ହଜାର କୋଟିରୁ ଖସି ୩୪ ହଜାର କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିଭଳି ଲଘୁ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ୧୪ ଶହ ୮୫ କୋଟିରୁ ଖସି ୬ ଶହ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।"



ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଖଣିଜ ଗର୍ଭା ଓଡିଶାକୁ ଯେପରି ଲୁଟ କରିଚାଲିଛି । ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ସଂପଦ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଘଟଣାର ସଂଜ୍ଞାନ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ । ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିବାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।"



ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କହିଛନ୍ତି, "ଢେଙ୍କାନାଳର ପଥର ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପଥର ଖସି ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୁଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

