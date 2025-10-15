ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ: ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକଲା ବିଜେଡି
ନବୀନ ନିବାସରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
Published : October 15, 2025 at 7:30 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 7:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚକମା ଦେଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ଖେଳିଲେ ସରପ୍ରାଇଜ କାର୍ଡ। ବିଜେଡିର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ।
ପୂର୍ବରୁ ଅତାବିରାରୁ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ । ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ । ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ନିବାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି।
- ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ
- ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ
- କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ
ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ:
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11ରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 14 ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ । ସମୟ ଯେତେକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସେତିକି ଚୋରକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ପାଣିପାଗ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ସୁଜିତ କୁମାର ।
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ( @Naveen_Odisha ) ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) October 15, 2025
ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହ ଏକ ହେଉଛନ୍ତି… pic.twitter.com/bKdK5e9vev
18ରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ
ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ମାନାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ତେବେ ଆଜି ଶୁଭଲଗ୍ନ ଥିବାୟୋଗୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ।
ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ତାରିଖ
- ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ
- ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା
- ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ
- ନଭେମ୍ବର 11ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ
- ନଭେମ୍ବର 14ରେ ହେବ ଫଳାଫଳ
