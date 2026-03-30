ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସସ୍ମିତଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଇଟି ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ସେ “ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ପ୍ରତିବାଦ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ମିନତୀ ସିଂହ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 9:18 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ର ରାଜ୍ୟ ସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଇଟି ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ସେ “ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ପ୍ରତିବାଦ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ଓ ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, " ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି । " ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । "

ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚିତ ନେତା, ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନେତା ଥିଲେ । ଭାରତର ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାନବତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲେ ।

ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦାନୀୟ । "

ସେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ “ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା” ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କ’ଣ । ମୁଖରେ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି, " ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଇଟି ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଘଟଣା, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କଲେ ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାୟକ, ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି

