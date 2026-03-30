ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସସ୍ମିତଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଇଟି ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ସେ “ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ପ୍ରତିବାଦ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ମିନତୀ ସିଂହ ।
Published : March 30, 2026 at 9:18 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)ର ରାଜ୍ୟ ସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଇଟି ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ସେ “ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ପ୍ରତିବାଦ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପମାନଜନକ ଓ ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, " ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି । " ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେ ନିଜ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । "
Deeply shocked and anguished by the outrageous, false and irresponsible insinuations made against Biju Patnaik ji — a towering freedom fighter, visionary leader and son of the soil whose contribution to the nation is beyond question.— ଡ଼ଃ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର I Dr. Sasmit Patra (@sasmitpatra) March 28, 2026
Such attempts to distort history and malign a… https://t.co/5uzOsGuL5F pic.twitter.com/yFTjNpRQ3p
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚିତ ନେତା, ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନେତା ଥିଲେ । ଭାରତର ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାନବତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲେ ।
ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦାନୀୟ । "
VIDEO | In protest to BJP MP Nishikant Dubey's statement against Biju Patnaik, BJD MP Sasmit Patra (@sasmitpatra) resigns from the Communications and IT Committee.— Press Trust of India (@PTI_News) March 29, 2026
Sasmit Patra says, " yesterday, the bharatiya janata party mp, nishikant dubey ji, in a public statement made some… pic.twitter.com/O9utqGyVHe
ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ମହାନ ଜନନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏହା କେବଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏହି…— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) March 29, 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର