ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା: ପଦ ଛାଡିଲେ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ମାରିଲେ ତେରଛା ବାଣ
ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପସଭାପତି ପଦ ଛାଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଏନେଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
Published : November 25, 2025 at 1:21 PM IST
କଟକ: ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା । ପୁଣି ଦଳର ଘର ଅସନ୍ତୋଷ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲା । ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର ଉପସଭାପତି ପଦ ଛାଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡିବା ସହ ଦଳର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ।
ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, ‘ନବୀନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଦେଖା କରିପାରୁ ନଥିଲି। ଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ମିଳିଥିଲା ସେ ନେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନବୀନ ନିବାସରେ ମୋତେ ବ୍ଲକ କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା।’
ଦଳକୁ ମାରିଲେ ତେରେଛା ବାଣ
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେଲର vice president ପଦବୀକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲାଭଳି ଏହି ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଜେଡିରେ ସିନିଅର ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଦଳ ବ୍ୟୁରକ୍ରାଟିକ ଦଳ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜୁ ବାବୁ କିମ୍ବା ନବୀନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଦଳ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ। ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ରହିବି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ବିଜୁ ଲିଗାସିରେ ଥିବା ନେତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୁଣା, ବରିଷ୍ଠ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମେମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେବାଶୀଷ ।
ଦେବାଶିଷ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡି କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ହରିବା ପରେ ଦଳରେ ପୁନର୍ଗଠନ ଜରୁରୀ ଥିଲା । ନୂଆପଡା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଠିକ ହୋଇନଥିଲା।’ ଏପରିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ନେଇଥିବା ନେଇ ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ:କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା ହେବ କି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାଁ ?