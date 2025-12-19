ETV Bharat / state

ଜନମତ ଚାପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି: ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ବିଜେଡି

ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 4:08 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ବିଧାୟକମାନେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଓ ପେନସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ବିପକ୍ଷ ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ । “ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦା ସର୍ବଦା ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଦରମା ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ । ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ କରି ସେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଲ୍ ର ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।


ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ "୧୭ତମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ପେନସନ ଓ ବିଧ୍ୟାକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବିଲ୍ କୁ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏହାର ଉଚିତ ବିଚାର କରାଯାଉ ।"

ଡିସେମ୍ବରରେ ୧୩ ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେତନ ଓ ଭତ୍ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।



ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସାଧାରଣରେ ଭାରୀ ସମାଲୋଚନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।


ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟଟି ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।


ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଚାରିଟି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାସିକ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୧.୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ୩.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାସିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ୩.୭୪ ଲକ୍ଷ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୩.୬୮ ଲକ୍ଷ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୩.୬୨ ଲକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବେତନ ଓ ଭତ୍ତା ୩.୬୮ ଲକ୍ଷ, ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କ ୩.୬୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କରାଯାଇଛି।

