ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୁବାସିନୀ; 'ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଓ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଦେଲି'
କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିଜେଡିର ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା । କହିଲେ ବିଜେଡିର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୋଟ ଦେଇଛି ।
Published : March 19, 2026 at 8:05 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା । ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ଭୋଟ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ । ସେପଟେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ବିଧାୟିକା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।
କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୁବାସିନୀ:
ବିଜେଡିର ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର ସବୁବେଳେ ଏକ । ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କଥା ରଖିବି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡିର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ଗୋଟେ ଭୋଟ ସଭାପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଘୋଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ଯିଏ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ । ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ମୋ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଇଛି ।"
ସୁବାସିନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର କାରଣ ରହିଛି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ସିଧାସଳଖ ଲଢେଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ କର୍ମୀ ସହମତି ଦେବେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯାଇଛି । ଏ ବାବଦରେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ।"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ବିଧାନସଭା ଆଜି ଆସିଛି । ଦଳୀୟ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି । ସେହିପରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେବି । ମୋ ବାବଦରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଠିକ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ ।"
ସୁବାସିନୀଙ୍କ ବାସ ଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ:
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ବିଜେବି ନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ । ମହିଳା ବିଜେଡ଼ିର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା । ଏନେଇ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ କହିଛନ୍ତି,"ସୁଭାସିନୀ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବେ ବୋଲି ସୁବାସିନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।"
ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଦଳ ସହିତ ରହି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ । ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ନୈତିକ ସାହସ ଅଛି ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟିକା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର