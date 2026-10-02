CEOଙ୍କ VRSକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରଶ୍ନ; ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଚାପ ଅଭିଯୋଗ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ VRS ଆବେଦନ ପରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 2, 2026 at 8:07 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା CEO ଆର୍. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ VRS ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । CEOଙ୍କ VRS ଆବେଦନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ । ଗୋପାଳନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅରୁଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଶାସକ ଦଳର ଚାପ !
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,“ ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ।” ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । CEOଙ୍କ VRS ଆବେଦନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାରଦର୍ଶିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି CEOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ । ଏଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଜଣେ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । CEOଙ୍କ VRSକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
ଜବାବ ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଳନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଳନ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଚାକିରି ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୨୧ ମାସ ପୂର୍ବରୁ VRS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ ବା SIR କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହ ତାଙ୍କ VRS ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ VRS ନେବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହି ରାଜନୀତି ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ସନ୍ଥାନା ଗୋପାଳନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ଆବେଦନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ'- ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବୈଠକରେ ଖଡଗେଙ୍କ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର