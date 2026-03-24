ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: SCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ଏତଲା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦଳିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି
Published : March 24, 2026 at 6:27 PM IST
କଟକ: SCB ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ SCB ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ବିଜେଡି ଏତଲା ଦେଇଛି । ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଏଥିସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମେଡିକାଲ ଅଧକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ବିଜେଡି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଓ ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜେଡି କଡା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
SCBର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି:
ମେଡିକାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ୟୁନିଟରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏତଲାରେ SCBର ତତ୍କାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିଜେଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:
ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ।" ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ଦଳ ।
ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ସେହିପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତିପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । କାହିଁକି କୌଣସି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।" ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ଓ କର୍ମୀମାନେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ SCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ