ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ; ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବାକୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 26, 2026 at 11:28 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାମ କର । ଗରିବଙ୍କୁ ଆଇନ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ସାଜ । ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଭିଳି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ନବୀନ ନିବାସରେ ହୋଇଥିବା ଭେଟଘାଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନବୀନ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ (BJD Legal Front)କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ନବୀନ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ପାରିବ ସେଥି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ନବୀନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଇନ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଆଇନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ମିଲନ କାନୁନଗୋ, ମନୋଜ ବର୍ମା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଓ ସୁରେଶ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗେ ଦେଇ ବିଜେଡି ଲିଗାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇ ପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- SIR ପାଇଁ ବିଜେଡି କମିଟି; ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ବିଜେଡି ସଂଗଠନ; ଉପସଭାପତି ହେଲେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ଜୀବନ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସରକାର- ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଆଳ ଦେଖାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର: ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର