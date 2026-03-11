ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଟାଣୁଆନେତା ରମୁ ପାତ୍ର ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି ।
Published : March 11, 2026 at 7:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଳ ଗୋଟାଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଦୃଢ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ନବୀନ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ, ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଖା ନେତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ।
ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର (ରମୁ ପାତ୍ର)। ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡି କଂଗ୍ରେସ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଟାଣୁଆ ନେତା, ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ରମୁ ପାତ୍ର ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଣି ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର।
ଏହା ପରେ ନିମାପଡାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେଵ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା କରୁଛି। ପୂବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ । ରମୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ରମୁ ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ। ଆଗରୁ ସେ ଆମ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ । ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବୁ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ସଂଗଠନ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହେଵ।
