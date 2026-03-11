ETV Bharat / state

ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଟାଣୁଆନେତା ରମୁ ପାତ୍ର ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଳ ଗୋଟାଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଦୃଢ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ନବୀନ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ, ବିଗତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଖା ନେତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ।


ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର (ରମୁ ପାତ୍ର)। ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡି କଂଗ୍ରେସ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଟାଣୁଆ ନେତା, ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ରମୁ ପାତ୍ର ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଣି ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର।

କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର (Etv Bharat)



ଏହା ପରେ ନିମାପଡାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେଵ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା କରୁଛି। ପୂବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ । ରମୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର (Etv Bharat)

ରମୁ ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ। ଆଗରୁ ସେ ଆମ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ । ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବୁ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ସଂଗଠନ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହେଵ।

କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର (Etv Bharat)
କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋର ଆଜି ଘର ବାହୁଡା ହୋଇଛି। ମୋ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପିସିସି ସଭାପତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଦୃଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୋତେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।'ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

