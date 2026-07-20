ETV Bharat / state

ବିଜେପିରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ରମ ଆରୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦ୍ବନ୍ଦ ଦୂର କଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା

ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାରେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

BJD Leader Bikram Arukh
ବିଜେଡିର ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 7:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାରେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ।

ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କଲେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ

ତେବେ ଏହି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତା ଜାରି କରି ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ଅଛି, ବିଜେଡିରେ ରହିବି।" ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦଳ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାମ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବି ବୋଲି, ତାହା ଗୁଜବ ଓ ଅସତ୍ୟ । ମୁଁ ବିଜେଡିରେ ଥିଲି ଅଛି ଓ ରହିବି । ମୁଁ ଏବେ ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛି । ସେ ବୈଠକରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦିଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲିନି । ଏହାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବି, ତାହା ଅମୂଳକ ’’।

ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ବିଜେପିର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଯିଏ ଆସିବେ, ଦଳ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବଳ ମିଳିଥିଲା ।

ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟିରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ୧୩ଟି ଆସନ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ଲକ୍ଷ ନେଇ ସେମାନେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ; ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BIKRAM ARUKH JOIN BJP
BJD LEADER BIKRAM ARUKH
ODISHA BJD BJP POLITICS
ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ବିଜେଡି ବିଜେପି
BIKRAM ARUKH JOINS BJP RUMOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.