କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡି ମେଳି; ଆବଶ୍ୟକତା ନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ?
2024ରେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉତ୍ପତ୍ତି । କଂଗ୍ରେସକୁ ହଟେଇ ବିଜେପିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ନବୀନ ବ୍ରିଗେଡ୍ । ପରେ ବିଜେପି ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି । 2009 ପରଠୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶିବିରରୁ ସମଦୂରତା ନୀତି ଆପଣାଇବା କଥା କହିଥିଲା ଦଳ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଉଭୟ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିଥିଲା ବିଜେଡି । କେନ୍ଦ୍ରରେ 2014ରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା । 2024ରେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଖୋଦ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି ।
କୁହାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ । କୌଣସି ସମୀକରଣ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖେନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ସହ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେପିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ମିଳିତ ରଣନୀତି କରିଛନ୍ତି । ଦେଶର ଅଣକଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି ଏକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନାଁ । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜକୁ ମଜଭୁତ କରିଥିଲା । 2000 ମସିହାରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଶତ୍ରୁ ତାଲିକାରେ ରଖିଥିବା ବିଜେଡି ଘଟଣାକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି । ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଯାହା ଆଗକୁ ଏହା ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛି ।
2004ରୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧିନ ସରକାର ଥିଲା ବେଳେ ବି ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସର ଉପର ସ୍ତରରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନା ବରାବର ଥିଲା । ବିଜେପି ସହ ବିଜେଡିର ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବି ବିଜେପି ପ୍ରତି ନବୀନ ସବୁବେଳେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ବିଜେଡି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିକଟତର କରାଇଛି । ଉଭୟ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡିର ଏହି ସମୀକରଣକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଦେଶର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ନବୀନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଓ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିକାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହେବା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା । ବିଜେଡି-ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ନବୀନ ସମ ଦୂରତା କଥା କହିଥିଲେ । ଏହା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ନିକଟତର ଥିଲେ । ବିଜେପିକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶତ୍ରୁ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ବିବେଚନା କରେ । କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବା ପରେ ନବୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସମଭାବ କଥା ଉଠିଛି । ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସମୟ ଚାଲିଛି । ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଭ ଦେବ । କାରଣ ନବୀନଙ୍କର ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିମିଟେଡ୍ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଦଳ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା । ଭୋଟକୁ ଏକାଠି କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ଦଳ ଚିନ୍ତା କଲେ । ଉଭୟ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ । ନବୀନ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ରଖିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଆଧାର ସବୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ।"
