କଟକରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି ! ଦଳ ଛାଡି ଥିବା ନେତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ କିଏ ?
ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସଭୋଟିଂ ପରେ ବାଙ୍କୀ ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳ ।ଚୌଦ୍ୱାର, ବାରବାଟୀରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 14, 2026 at 6:00 PM IST
କଟକ: ଦିନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ବିଜେଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା । ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଦବଦବା ଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦିନେ ବିଜେଡି ଦଳର ହିଁ ଥିଲେ । ମାତ୍ର 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେକାବୁ । କଟକରେ ଭୁଶୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି ଗଡ଼ । ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡି ଏବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ମୁହାଁ । ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପି ଟିକେଟରେ କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । କଟକ ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହେଭି ୱେଟ ନେତା କୁହା ଯାଉଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି ।
ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ
ସେହିପରି ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ସ୍ଥିତି ପୁରା ଜଟିଳ । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ପାର୍ଥି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସଭୋଟିଂ ପରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗୋଳିଆ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଦେବୀଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ବାଙ୍କୀରେ ବିଜେଡି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ । ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ଆଉ ବିଜେଡି ସହ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ।
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସୌଭିକ କ୍ରସଭୋଟିଂ କରି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେବେଠାରୁ ହିଁ ସେ ବିଜେଡି ଲାଇନରୁ ବାହାରି ବିଜେପି ଟ୍ରାକରେ । ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜେଡିରୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ଶଙ୍ଖ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ । ପୁଅ ସୌଭିକ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କଟକରେ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବଢିବ କି ଚାଲେଞ୍ଜ ?
ବିଜେଡି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡିକରେ କିପରି ସଂଗଠନ ଗଢିବ ! ଛାଡିଥିବା ନେତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ ତ ବିଜେଡି ! ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ! ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ଡ଼ଃ ଓଁକାର ରାଉତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁଁହେଁ । ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଦଳର ରଣନୀତି ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ । ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଟିକେଟ ନେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୋଟ ବି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ତେଵେ, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ । ବିଜେଡିରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ତେଵେ ଏହା ବିଜେଡି ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ; ବୋଲି ଡ଼ଃ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ-ନେତା
ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାସ ସିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାତ ଦଳ ଛାଡିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଦଳରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଆହୁରି ମହଜୁତ କରି ପାରିବେ । ବହୁତ ଆସିବେ, ବହୁତ ଯିବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦଳର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ' ବୋଲି ସୁବାସ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କଟକ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଭାତ ଦଳ ସହ ବେଇମାନୀ କରିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଲୋକମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯାହାକି ଦଳକୁ ମଜଭୁତ କରିବ' ବୋଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଛନ୍ତି ।
କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସଂଗଠନ କାମ କରିବେ । ଏନେଇ ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ । ସେ କାହିଁକି ବିଜେଡିରେ ମିଶି ଥିଲେ ! ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡିରେ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଦଳ ଛାଡିଲେ ଦଳରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ' ବୋଲି ସେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଯେହେତୁ ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ । ଏସଆଇଆର ସରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ବେଳକୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ ୱାର୍ଡରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ' ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ଵାଳ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ; ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ନବୀନ ବାହିନୀ