କଟକରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି, ଜିଲ୍ଲାର 7 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରହିଲା ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି
ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 22, 2026 at 8:15 PM IST
କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । 2014 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି କବଜାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ କେବଳ ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିଲା । ମାତ୍ର 2024ରେ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ବିଜେଡି ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା । କଟକ ବାରବାଟୀ, କଟକ ସଦର ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିକୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଵେ ଯେଉଁ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଥା ବାଙ୍କି ଏବଂ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । ଯାହାକି ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ।
ସେପଟେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡିରୁ ବହିସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରନେତା ମାନେ ଏବେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ବହିସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସେହି 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାଧିକ ଯୁବକ, ବିଜେଡି ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ, ଏଥିପାଇଁ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ପୂର୍ଵରୁ ବିଜେଡି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହି ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ଯୁବ ତଥା ଛାତ୍ର ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଯୁବକମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଭବନ ସଂଗ୍ରହଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜୁ ପଟନାୟକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେଠାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିସ୍କାର କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ନେତା । ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଵ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
