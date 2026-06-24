ବିଏମସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପଦାରେ ପଡିଲା ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 24, 2026 at 1:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶେଷ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍ ସି)ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ । ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ବାଚନ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । 8 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
କାହିଁକି କଲେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ତେବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡିଥିଲା । ଲିଟୁ ମହାସୁପକାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 43ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭରତ ଲେଙ୍କା ନୋମିନେସନ ଭରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୋମିନେସନ ଭରିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଭରତ ଲେଙ୍କା ନୋମିନେସନ ଭରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଲିଟୁ । ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଲିଟୁ ନୋମିନେସନ ଭରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏପରି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରିଥିଲେ ଭରତ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲିଟୁ ମହାସୁପକାର। ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଥିଲେ । କିଛି କୁଚକ୍ରି ଦଳ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅମରେଶ।
ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ
ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାକ୍ସେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ କିଶୋର ଦାସ, ପବ୍ଲିକ ଓ୍ୱାର୍କସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା, ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ, ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା, କର୍ପୋରେସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିନୟିନୀ ଜେନା ଏବଂ ସ୍ଲମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ମହାମାୟା ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟପରେ ଏଣିକି ବୋହିବନି ଝାଳ, ୧୦ ଟି ଷ୍ଟପରେ ବିଏମସି ଲଗାଇଲା ବେଣାଚେର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଲା 'ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର': ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହର