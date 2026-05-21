SIR ପାଇଁ ବିଜେଡି କମିଟି; ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବ ଟିମ୍
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିମ ତଦାରଖ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 21, 2026 at 7:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆର (Special Intensive Revision)କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛିି ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ୬ ଜଣିଆ ଟିମ । ବିଜେଡିର ଏହି ଟିମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିମ ତଦାରଖ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଢିଲା ବଜେଡି
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା SIR ଆରମ୍ଭ ହେବ । SIR ଆରମ୍ଭ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ୬ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡ. ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଓ ବିଜୟ ନାୟକ । ଟିମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବିଏଲଏଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ । ବିଏଲଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସେହିପରି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ଓ ତଦାରଖ କରିବେ । ଟିମ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀର ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟ ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୫, ୨୫୫ଟି ବୁଥ ରହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଵୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ ହଜାର ୭୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବଳକା ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ଟିମ କରିବ । ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଏସଆଇଆରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ସହଭାଗୀତା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ୬ ଜଣିଆ ଟିମ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ବଳକା ଥିବା ବିଏଲଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ।"
ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦଲିଲ ସଂଗ୍ରହ ହେବନାହିଁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଏଲଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବମୁଦ୍ରିତ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମର ଗୋଟିଏ ନକଲ ବିଏଲଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ନକଲରେ ନିଜ ଦସ୍ତଖତ କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଭାବେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ । ଯାହାକୁ ଭୋଟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବେ । ଭୋଟରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ voters.eci.gov.inରୁ ଏହି ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବିଏଲଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବେ । ଏହା ସହ ନୂଆ ନିର୍ବାଚକ ଭାବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଏଲଓ ସେହି ସମୟରେ ଫର୍ମ-୬ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣାପତ୍ର (ସଂଲଗ୍ନ-୪) ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପରିଗଣନା ସମୟରେ ଭୋଟରଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅତିରିକ୍ତ ଦଲିଲପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସଠିକ ଫର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ମେ ୨୦ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ପରେ ୩୦ ତାରିଖରୁ ଜୁନ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଲଓମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଜୁନ ୨୮ ସୁଦ୍ଧା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବ । ପରେ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇ ୫ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ସମାଧାନ ହେବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରେ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
