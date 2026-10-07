ବୁର୍ଲା ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା: ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେଡି 'ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍'
ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଏସଡିପିଓ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : October 7, 2026 at 9:28 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ ଶନିବାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରମ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସଂବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଚୁପ୍ ରହିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଛି।
ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରାଇଟ୍ ଡାଇକ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ ଶନିବାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେଡିର ଫେକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ l ଏହି ସଂବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ନାହିଁ l
ତେବେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ତଦନ୍ତରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେଡି ଟିମ ଆଜି ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଏଫଆଇଆର ନରଖି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି l
ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ୍ରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏସଡିପିଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଦି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୋମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାରସିଂଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତଲା (FIR) ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି କିମ୍ବା କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି "ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କଲା, ନା ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍ ରୁଜୁ କଲା। କାହାରି ଚାପରେ ଆସି ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ, ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।"
ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି"ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅର କଥା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ଗୁଜବ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଭୁଲ୍, ତେବେ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଘଟଣା ସତ, ତେବେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି?ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ୧-୨ ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନିଆଯାଏ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ’’।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ନକରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ: ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ ନୁହେଁ, ହୁଏ ସିଲେକ୍ସନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସର କାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMPHO
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର