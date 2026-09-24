ETV Bharat / state

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ

ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD Pressmeet
ବିଜେଡି ପ୍ରେସମିଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରିଛି।

ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ମିନତୀ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦିକା ସୁମିତ୍ରା ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟସ୍ତ୍ରରୀୟ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁହାଣ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଏହି ଟିମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି

ପିଡିତାର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଦଫା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଟିମ। ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ପୁଲିସ ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଟିମ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ତେବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପିଳାସ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନଚେତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ଦିନକ ପରେ କପିଳାସରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଓ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ତାହା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । କପିଳାସ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଓ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶେଷକରି ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ।"

ନର୍ଲ୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏପରି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଯେ ପରିବାରର ଝିଅଟିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ମୋହନ ସରକାର ଏବେ ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।"

ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ମିନତୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ଓଡିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨ ବର୍ଷର ବିଜେପି ଶାସନରେ ଓଡିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୨% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ।"

ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଏହି ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, କପିଳାସ ଦର୍ଶନ ସାରି ଗତ ୧୮ ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଗାବଜାର ଅଂଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କପିଳାସ ଶୈବପୀଠରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଓଗାଁ -ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଶୋରିଶିଆ ପଦା ଭଙ୍ଗାରଗଡା ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହିତ ଓ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଜିରୋ ଏଫଆଇଆର ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଁନ୍ଦିଆ ଥାନାକୁ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ମାମଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାର ପରେ ଓଡିଶା: କପିଳାସରୁ ଫେରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ପରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, 3 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୫ ବର୍ଷ ତଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ୩ ଦୋଷୀ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ/ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BJD PRESSMEET
DHENKANAL ASSAULT CASE
ବିଜେଡି ପ୍ରେସମିଟ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା
BJD ON DHENKANAL ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.