ତାଲିକାରୁ କଟିଲା 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ; ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ ଦାବିରେ ସିଇଓ ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି
ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 22, 2026 at 2:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ବିଜେଡିର ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି । ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହେଇବା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛି ଦଳ ।
ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ରିଭିଜନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସଂଶୋଧନରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତି ବେଶୀରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ’’।
ଓଡିଶାରେ ବି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ସ୍ଥିତି !
ଭାରତର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ କଟିଯାଉଛି । ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ବା ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ ବାଦ ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହେବାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ତେଣୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ବିଜେଡିର ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସିଇଓଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନପଡେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ । ଥରେ ନୁହେଁ 7 ଥର ଯାଞ୍ଚ କରି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ । ପ୍ରତିବର୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏତେ ଅଧିକ କିପରି ବାଦ୍ ପଡୁଛନ୍ତି ? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ।"
ସେହିପରି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏସଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ କୋଟି କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପ୍ରାୟ 12 ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ 4 ମାସ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ବାଦ ପଡିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସରକାର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ । ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ।"
ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର
ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 9.8 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚିଠିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ପ୍ରକୃତ ଭୋଟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ନିର୍ବାଚନର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ । ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ । ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭୋଟରଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରାଇବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ।
