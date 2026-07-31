MKCG ମେଡିକାଲ PG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଭଳି ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେପର ଲିକ୍ : ବିଜେଡି
ମେଡିକାଲ ପିଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି । ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି କହିଲା ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 31, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 10:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଡିକାଲ ପିଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ମାସର ବିଜେପି ଶାସନରେ ୨୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଥିବା ଆଇନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଭଳି ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେପର ଲିକ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା ।
ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେଡିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ୱାର ଘଟୁଛି ବୋଲି କହିଛି । ବିଜେପିର ୨୪ ମାସର ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ସୂଚାଉଛି । ବିଧାୟକ ଡ଼ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଡ଼ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି । କ୍ରିକେଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଆଇପିଏଲ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେପର ଲିକ୍ ବା ଆଇପିଏଲ କୁହାଯାଉଛି ।
ଅରୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ, ଓଡିଶା ୟୁନିଭରସିଟି ଅଫ ହେଲଥ ସାଇନ୍ସ ବା ଓୟୁଏଚଏସ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ।"
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ପିଜି ପ୍ରଶପତ୍ର ଲିକ ହେବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ନିଟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ଅସାଧୁ ଉପାୟ ନିବାରଣ ) ଆଇନ ୨୦୨୪ର ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ୱର ୬ ତାରିଖରେ ଏହି ଆଇନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଇନରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।"
ପ୍ରତାପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଗତ ୨୪ ମାସର ଶାସନରେ ୨୩ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବାରୀ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ୱାର ଘଟୁଛି ।କେବଳ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ । ମେଡିକାଲ ପିଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ।"
ଜବାବରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି ନାରାୟଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ, ନିରାଧାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୋମୁଁହା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା କୌଣସି ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେତେବେଳେର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ CBIକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୀଘ୍ର ଓ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଆହୁରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର