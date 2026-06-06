ETV Bharat / state

କନ୍ଧମାଳ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା; ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ 4ଟି ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି

ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କଅଁରଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତକରି ନିଲମ୍ବିତ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା । ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

MASS RESIGNATION FROM BJD
ETV Bharat Odisha (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 11:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଫୁଲବାଣୀ: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ବିବାଦ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି । ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି । କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣୀ କଅଁରଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରି ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଟୁନା ଦାଶ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 4ଟି ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ।

ETV Bharat Odisha (ETV Bharat Odisha)

ଟୁନା ଏବଂ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି କର୍ମୀ । ଏହାସହ 4ଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସାମୁହିକ ଭାବେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଟୁନା ଓ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏକପାଖିଆ । ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏକଦା ବାଲିଗୁଡା ନିର୍ବଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଜିତାଇବା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଥିବା ଦୁଇ ନେତା ଟୁନା ଏବଂ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ।

ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତଥା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନବୀନ ପାତ୍ର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧକ୍ଷା ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ, ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଲଚନା ଦଳବେହେରା, ବାଲିଗୁଡା ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମିନତୀ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକନାଥ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ,ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କନ୍ଧମାଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ: ଉପୁଡ଼ିଲା ଶତାଧିକ ଗଛ, ଅନ୍ଧାରରେ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଓ କୋଟଗଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ

TAGGED:

KANDHAMAL NEWS
କନ୍ଧମାଳ ବିଜେଡି
KANDHAMAL POLITICAL NEWS
BJD MASS RESIGNATION
BJD CRISIS IN KANDHAMAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.