ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼; ଗଣ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ଦେଲା ବିଜେପି
ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 26, 2026 at 8:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଟ୍ ପେପର ଲିକକୁ ନେଇ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ ଉଠିଛି l କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ l ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିରୋଧୀ । ଏଥିପାଇଁ 7 ଦିନର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା । ଇସ୍ତଫା ଦେବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସରକାର । ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିଲା । ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହେଲା ଯେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା। ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବିଜେପି । ବହିରେ ଏତେ ବଡ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ । ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଲା । ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପେପର ଲିକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ l ଜେନ-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ l ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଲୋକ ଭୟରେ କିଛି କହୁ ନଥିଲେ। ଯୁବ ସମାଜ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଲା । ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିଜେପିକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା । ଆଜି ଦେଶର ରାଜନୀତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ପିଲା କାହିଁକି ସହିବେ ? ବିଜେପିର ଏବେ କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଧାନ ଖୁସିରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଚାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସିି ସଭାପତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘7 ଦିନ ଭିତରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବ l’
ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଜେନ-ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଠିଆ ହେବ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ଜେନ୍ ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।’
ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି l 'ଗୋଦାରୀ ଲୋ.. ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ଅନା' କହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି l ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଉଥିଲା। 2004ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଶୋଇଥିଲା। ଏବର୍ଷ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହୋଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା କୁଆଡେ ଗଲା’ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ । କାରଣ ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିହେବ।’ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଦାରୀ ଲୋ, ତ ଗୋଡ଼କୁ ଅନା ବୋଲି କହି ଉଭୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିିଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ୍ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବିରୋଧୀ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଫାଇଦା ନ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମନେରହିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା, ବିଦେଶ ଭଳି କ୍ରେଡିଟ ଫ୍ରେମ ୱାର୍କ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କାମ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।’
ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାଂସଦ କହିଲେ, ‘ପଞ୍ଜାବରେ ପେପର ଲିକ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପେପର ଲିକ ହେଲା । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିବଲ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କଥା କହିଲେଣି କି? କେବଳ ସୁବିଧାବାଦ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ...ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ତେଜିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ