ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ;10 ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ
Published : March 16, 2026 at 3:55 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ । ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ବିଜେଡିରୁ ବି ହୋଇଛି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ । 2026 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବଚନରେ ମୋଟ 10 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ୩ ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ରମେଶ ଜେନା । ସେହିପରି ବିଜେଡିର 7 ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି । ବିଜେଡିରୁ ଚକ୍ରମଣି କଅଁର, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସୁବାସିନୀ ଜେନା କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହଛି ।
ଏହା ବାଦ୍ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ ସନା ମହାକୁଡ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଭୋଟ ଦେଇଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା | ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଅଯୁକ୍ତିକର ସହଯୋଗକୁ ବିରୋଧ କରି ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
