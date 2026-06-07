ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ; ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ
ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର 16ଟି ପୋଖରୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦୂଷିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : June 7, 2026 at 6:32 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ । ଚାଲିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ । ଏହାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି । ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ମାହୋଲ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଲାଂଗୀର ପୌର ପରିଷଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସହରର ପୋଖରୀ ସବୁରୁ ପାଣି ଖାଲି କରା ଯାଇ ମାଟି ଖୋଳା କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶନି କରଙ୍ଗାକଣ୍ଟା ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ଧାରଣା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା।
ଉଭୟ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରି ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉଭୟ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ବୁଝାସୁଝା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପୋଖରୀ ସବୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ପୌର ପରିଷଦ ଚୁପ ବସି ରହିଥିଲା। ଏବେ ଏହାର କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି । ବର୍ଷା ଆଉ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବା ବେଳେ କାମ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ସିଧା ସଳଖ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାମ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ନ କରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଦଳ କହିଛି ଯେ, ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଏଠି ଥିଲେ। ଦିନେ କେବେ ସେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର ନାଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେର ଫେର କଲେ। ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବନ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଏହି ନାଳରେ ନା ପାଣି ରହୁଛି ନା ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓଲଟା ଠିକା କାମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି । ଏବେ ପୋଖରୀ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରି ପାରି ଏମାନେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଅମଳରୁ 16 ଟି ପୋଖରୀ ରହିଛି। ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସବୁ ପୋଖରୀର ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଏପରିକି ଜନ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସବୁ ପୋଖରୀର ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ତାହା ଛୁଇଁବା ଯୋଗ୍ୟ ନ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥିଲା । 2023 ରେ ପ୍ରଥମେ ବଲାଂଗୀର ମହାରାଣୀ ସାଗର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର 'ଲେକ ମ୍ୟାନ' କୁହା ଯାଉଥିବା ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଆନନ୍ଦ ମାଲିଭାଗଦ ଆସି ଏହି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନକ୍ସା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ନକ୍ସା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ପୌର ପାଳିକା କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ କାମ ସାରିଛି।
ଏବେ ଏହି ସାଗର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି 11 ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ପୌର ପରିଷଦ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏବଂ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ପୌର ପରିଷଦ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କାମ ସରିବ।
ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବୁଲୁ ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ " ଆମ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ସିରିଜ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ, ପୌରପରିଷଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ନ ହେଉ । ବର୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ଏହା ପାଇ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡି ଦଳ ଆସି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଗକୁ କାମ ଠିକରେ ନ ହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ବଲାଙ୍ଗୀର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବିକାଶ କାମକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ । 20କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ" ବୋଲି ସେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିବା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, " ବଲାଙ୍ଗୀର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସବୁ ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ମନୋଭାବ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆମକୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିନା ତଥ୍ୟ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୃଢତାର ସହ ଚାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛୁ, କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏବେ 11ଟି ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ତାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସବୁଠି ଫଳକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଦେଉଛୁ । ତେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୋର କାମରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ଓଲଟା ଆମ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତି ହୀନ ମାନସିକତା ଅଟେ। ଆମେ ମାଟି ଖୋଳାଠୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ମାଟି ସଫା କରିବା ଭଳି ସବୁ କାମ କରିବୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ ! ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 120 ପରିବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପାୟଲ: ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁନା ଝିଅ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର 'SIR' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର