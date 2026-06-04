Coastal highway ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ସରକାର ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ
ବିଜେଡି କହିଲା ଏହା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ କହିଲା, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 4, 2026 at 8:51 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ସହାୟକ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ରାଜପଥର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛି।
ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି-ବିଜେଡି
କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇଓ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଦଳ । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବିକାଶ ହେବ, ବାତ୍ୟା ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ସହାୟକ ହେବ। ଏଭଳି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇଓ୍ୱେର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ । ଯେହେତୁ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୁଦ୍ର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ।'
୨୦୧୫ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ପିପିଲିଠାରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇଓ୍ୱେ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଗୋପାଳପୁରରୁ ଦୀଘା ପ୍ରାୟ ୪୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ସେହପରି କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି, 'ପୂର୍ବରୁ ୪୫୦କିମି ଉପକୂଳ ହାଇୱେ ବିକାଶ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତ ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।'
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ-କଂଗ୍ରେସ
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଘୋଷଣାରେ ରାଜନିତୀର ଗନ୍ଧ ବାରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପୂର୍ବରୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଡକରୀ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଘୋଷଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ପାରାଦୀପ ଭିତରେ ଉପକୂଳ ହାଇୱେକୁ ସୀମିତ ରଖାଯିବାର କାରଣ କଣ ? କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଦିଗରେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶଠାରୁ ଏହା ବହୁ ଦୂରରେ । କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କାରୀ କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଘୋଷଣା କଲେ, ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କୋଷ୍ଟଲ ହାଇୱେକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ।'
ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ବିରୋଧୀ-ବିଜେପି
ଏପଟେ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଉପକୂଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ରୁଟ୍ ଚିଲିକା ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାପ ଓ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଗତ 15 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ । ବିଜେପି ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳପୁରରୁ alignment ବାହାରିଥିଲା। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ଓ ଅସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ବିଜେଡି। ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୁଟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଯୋଗୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ୨୦୧୫ ରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କାରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଥିଲା। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଟ ୮,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପ୍ୟାକେଜ ୧ରେ ରାମେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ ୨ରେ କୋଣାର୍କରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଉପକୂଳ ରାଜପଥ ଯୋଗୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ପୁରୀ ,ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ବାସୀ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ,ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଭେଟି: ଉପକୂଳ ରାଜପଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬'; ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା