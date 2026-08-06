ETV Bharat / state

ରେଭେନ୍ସା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ବିଜେଡିର ନିନ୍ଦା

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେସିଡେଣ୍ଟସ କମିଟି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD Spokes person lenin Mohanty
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କଟକ ସଦରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଶୋଭନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅସଦଚାରଣ, ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେଡି

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ । ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ, ଶାସକ, ପ୍ରଶାସକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାକାର ଓ ଜନନେତାଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା କିମ୍ୱା ଏହାର ଗାରିମାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । କଟକ ସଦରର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଗତକାଲି କୁଳପତି, ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସ ଓ ନୂତନ ପିଜି ଛାତ୍ରାବାସର ୱାର୍ଡେନମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।"

ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେସିଡେଣ୍ଟସ କମିଟି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି । କମିଟି କହିଛି, ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାରିମାକୁ ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କମିଟି ଦାବି କରିଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋଚନା, ବିତର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ । ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ପରିପକ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତ ।

ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ୱାର୍ଡେନ, ଉପ ୱାର୍ଡେନ, ଉପ ମୁଖ୍ୟ ୱାର୍ଡେନ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଗଣଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଗଭୀର କ୍ଷୋଭ ଓ ଉଦ୍ବେଗର ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ବିଜେଡି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା, ନବସୃଜନ, ଗବେଷଣା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସେଥିରେ ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ । ରେଭେନ୍ସା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଗାରିମାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖାଯାଉ । ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା, ବିଚାରବିମର୍ଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘର ଅଭିଯୋଗ-ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଝାମା’: ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAVENSHAW PROFESSOR ABUSE CASE
BJP MLA ABUSE RAVENSHAW PROFESSOR
BJD LENIN MOHANTY CONDEMN
ରେଭେନ୍ସା ଅସଦାଚରଣ ବିଜେଡି ଲେନିନ
BJD PRESSMEET RAVENSHAW ABUSE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.