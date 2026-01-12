ETV Bharat / state

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକାଶକାର୍ଯ୍ୟ ନହେବାର ପ୍ରତିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଜେଡିର ବର୍ଜନ

ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ବର୍ଜ୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକାଶକାର୍ଯ୍ୟ ନହେବାର ପ୍ରତିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଜେଡିର ବର୍ଜନ
ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକାଶକାର୍ଯ୍ୟ ନହେବାର ପ୍ରତିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଜେଡିର ବର୍ଜନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ତଥା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବ୍ଳକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ । ଏନେଇ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ।

କାହିଁକି ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ:-
ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବେଆଇନ ବାଲି ଘାଟ କରି ବିଜେପି ନେତା ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କେହି ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ।

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବିକାଶକାର୍ଯ୍ୟ ନହେବାର ପ୍ରତିବାଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବିଜେଡିର ବର୍ଜନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୋଇଛି । ବାଲିଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କ କବଳକୁ ପଳାଇଛି । ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା, ତଲବାର ବୁଲିବା ସହ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଲି ଗୋଡି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତାର ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର କୁଜିନେତାମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାଜନଗର ମହିଳା ବିଡିଓଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ରୋମ ସହର ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ରାଟ ନ୍ୟୁରୋ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଥିଲେ । ଠିକ ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିକାଶ ଠପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଥାନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସାଜିଛି, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛି, ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବର୍ଜ୍ଜନ କରୁଛୁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ବର୍ଜ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:-
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ବର୍ଜ୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଓ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ" ।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ କେଉଁ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି କରିଥାନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ:-
ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ରହିଥାନ୍ତେ । ସେହିଭଳି ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହ, ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ, ୧୫ ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ନାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଯୋଗ ନଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଧରାଇଲା ସତ, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଧାନକିଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା, ଜାଣନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲଗାଯାଇଛି କଟକଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ
ମହୋତ୍ସବକୁ ବର୍ଜନ କଲା ବିଜେଡି
KENDRAPARA DISTRICT FESTIVAL
BJD BOYCOTTS FESTIVAL
KENDRAPARA DISTRICT FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.