SIRକୁ ନେଇ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ; "ଶାସକ ଦଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ୨୭ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟର ବାଦ", ଜବାବ ଦେଲେ ବିରଞ୍ଚି
ବିଜେପି ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସଆଇଆରରେ ରାଜ୍ୟର ୨୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 26, 2026 at 8:40 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟର ୨୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଇଙ୍ଗିତରେ ଏସଆଇଆରରେ ରାଜ୍ୟର ୨୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଭୋଟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲଗାଇ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ବୋଲି ଦଳ ଦାବି କରିଛି । ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି, ବୟାନବାଜି କରି ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ।
ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ
ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏସଆଇଆର-୨୦୨୬ର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବିଜେପିକରଣରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆଉ ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆର-୨୦୨୬ ପ୍ରକିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ନିଜ ଇଛାନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛି । ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେପରି ଭୋଟର୍ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡିବେ, ସେନେଇ ବିଜେଡି ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି’’ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଫେଇ ଦେଇ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିଜେପି ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ । ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରକିୟାରେ ଦେଶରେ ୧୩ କୋଟି ଓ ରାଜ୍ୟରେ ୨୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିଜେପି ଦଳକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ତାହାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସନେ୍ଦହ ଘେରକୁ ଆସିଛି । ଏସଆଇଆର ପ୍ରକି୍ରୟା ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜ୍ୟରୁ ୯ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡିଥିବା ନେଇ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବିଏଲଓ ମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଇବେ । ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନା ଓ ବୈଠକ କରିବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ବୈଠକ କି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ । ଫର୍ମ ୭ ଜରିଆରେ ଲୋକେ ଗଦା ଗଦା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଜୀବିତ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ୭ ଜରିଆରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ୨୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କହିଥିଲେ । ତେବେ ଉକ୍ତ କଥା ଓ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତାଳମେଳ ରହିଲା ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତନ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଚାଲିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାମ୍ୱିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ଲାଗିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସିଇସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ଗତ ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି । ଭୋଟର ତାରତମ୍ୟ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସର୍ବଦା ଭୋଟର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ୍ ଦେଉଛି । ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ବିଜେପି । ତେଣୁକରି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକିୟାର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ’’ ।
ସେପଟେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଂଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଆରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ତଦାରଖରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛିଦିନ ତଳୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମତଦାତା ହେଲେ, କେତେ କଟିଲେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ମତଦାତା କଟିଲେ ଏବଂ କେତେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିହେଲେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଉଭୟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ବୟାନବାଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତଥ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଫେରାଦ ହୁଅନ୍ତୁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଏଲ୍ଏ-୧ ଓ ବିଏଲ୍ଏ-୨ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ସାତ ମାସ ଧରି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା । ସେତେବେବେଳ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଏଲ୍ଏମାନେ କ’ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବୁଥ୍ସ୍ତରରେ ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଏଲ୍ଏ-୨ କିମ୍ବା ବିଏଲ୍ଏ-୧ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ବୟାନବାଜି କରି ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି । ତ୍ରୁଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଆଇଡେନ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ନେଇ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ଏହି ପ୍ର୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଥାଏ ତାହା ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ।
ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକ ହେବା ସହ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନାମକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ ନ କରି ମିଛ ନାଟକବାଜିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ପରାଜୟ କାରଣରୁ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନସିକ ଅବସାଦ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଜନସାଧରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅପପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପରି ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବିନା କୌଣସି ତଥ୍ୟରେ ଆରୋପ ଲଗାଇବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅପମାନ । ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ କୋର୍ଟ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ । ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ନାଟକ ବାଜି କରିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛାଡ଼’ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର; CEO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସିଇଓ ଗୋପାଳନ; "ଓଡ଼ିଶାର ଏସଆଇଆର୍ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର