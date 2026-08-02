ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି-ବିଜେପି
ମହାନଦୀ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗ଼ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ଦାବି, କେବଳ ମିଡିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ BJD ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କହିଲା ବିଜେପି, ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ/ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 2, 2026 at 8:06 AM IST
Mahanadi Dispute ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି । ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାରିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳୀ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ।' ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସେପଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ:
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଦିନିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ଓଡି଼ଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଧିକାର, ଚାଷୀକୂଳର ହିତ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଧନର ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତାହାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହ ମାନିବେ । ବୈଠକରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ରୂପରେଖା କିପରି ହେବ, ସେନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧିନରେ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିବ । ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳୀ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ ।"
ଆଲୋଚନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ସରକାର: ବିଜେଡି
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଥାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଛତିଶଗଡ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡିଶା ସରକାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ।
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଲେ ନାହିଁ । ମହାନଦୀର ଜଳ ପରିଚାଳନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛତିଶଗଡ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ । ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରଡ଼ିହି ବ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଏକ ନୂତନ ଗେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ମାନୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ଛତିଶଗଡ ବେଖାତିର କରିଚାଲିଛି । ପୁରୁଣା ଗେଜ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଏନ୍. ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଛତିଶଗଡ ସରକାର ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜଳ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଛତିଶଗଡ ସରକାରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୁଲକର୍ଭ ନୀତିର ଅନୁପାଳନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଛତିଶଗଡର ପଛୁଆ ପାଣି ହୀରାକୁଦକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ନରହି ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ’ଣ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ସେ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ।"
'ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ':
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଡ଼ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଅଭିଯୋେଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା । ମହାନଦୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ମହାନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଛତିଶଗଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଛି । ତେବେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥାଇ ବି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜକୁ ଛତିଶଗଡ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଖରାଦିନେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଲେ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ କାହିଁକି ? ଖରାଦିନେ ମହାନଦୀର ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଭୁଲାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ ପାଖରେ ୨୪ ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ଥିବାବେଳେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ ମହାନଦୀ ଜଳର ୨୭ ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ ଜଳ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ।
ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ୧.୭୪ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ ନିଜର ମନମାନି କରି ତାହା ଦେଉନାହିଁ । ଖରାଦିନେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ତ ଗେଟ ବନ୍ଦ ରଖୁଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ବ ଶୁଖିଲା ପଡୁଛି । ଫଳରେ ରବି ଋତୁ ଚାଷରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ଅଟକାଇ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ସମସ୍ତ ଗେଟ ଛତିଶଗଡ ଖୋଲି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କ’ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ।"
'ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ସରକାର':
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବାବେଳେ ତକ୍ରାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥାଇ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇନପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ତାହା ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ହୋଇଛି । ବନ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।"
ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ୬ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିକି ଗଲେ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଜଣାଇ ଛତିଶଗଡ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ହେଲା । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ । ଗତ ଜୁନ ୨୦୨୪ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ୩ ମାସରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଛତିଶଗଡ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକି ନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛତିଶଗଡ ସରକାରର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ କ’ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ।"
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି:
ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଉପରେ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ବିଜେଡି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, କେବଳ ମିଡିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ବ୍ୟାରେଜ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି । ସେ ସମୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସଚିବ କହିଥିଲେ, ଛତିଶଗଡ ଶହେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ବି ଓଡିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିଲେ । 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ମହାନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କରିନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିଲାନି କିମ୍ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଇପରିଲେନି, ଏବେ କଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ ।
ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା କରିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି ଚାଷୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ । ବିଜେଡି ପିଲାଳିଆମି କରୁଛି । ଆଲେଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାର୍ବଜନୀନ କଣ ହେବ? ବିଜେଡିର ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ।"
ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜୀବନ ରେଖା । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଦୀର୍ଘଦିନଧରି ଟ୍ରିବୁନାଳରେ ଥିବାରୁ ଅନେକ କାମ ଅଟକି ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସାନସଚିବ ଓ ବୈଶୟୀକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । CWC ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନକରି 3 ମାସ ଭିତରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରକ କରାଯାଉଛି ।
ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ । ସେହି ଆଧାରରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ପୂରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ କାମରେ କିପରି ଲଗାଯିବ ସେନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଜଳବିବାଦ ସମାଧାନ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏହି ବିବାଦ ଥିବାରୁ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏନେଇ ଉକ୍ତ ବିବାଦକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ଆଣି ଏହାର ଆପୋସ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ । ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଚାଷୀକୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି ।
'ବିଜେଡି ପିଲାଳିଆମି କରୁଛି':
ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ପିଲାଳିଆମି କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି । ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଆଲେଚନା ହେଲା ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ କହୁଛି । ମାତ୍ର ବିଜେଡି ଜାଣିରଖିବା ଦରକାର ଯେ, ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ । ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତାହା ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ବିଜେଡିର କେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣରୁ ମହାନଦୀ ଜଳବିବାଦ ହେଲା ତାହାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ନକରି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ; ଛତିଶଗଡ଼ର ଲିଖିତ ସହମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର