ETV Bharat / state

ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ: ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣରେ ଶୀର୍ଷ ୫ରେ ବିଜେଡି

ବିଜେଡି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

BJD among top five regional parties in political donations; ADR flags transparency gaps
ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ: ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣରେ ଶୀର୍ଷ ୫ରେ ବିଜେଡି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ECI ADR REPORT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍ (ଏଡିଆର୍)ର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।

କେବଳ ଅଖିଳ ଭାରତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଏଆଇଟିସି) 184.08 କୋଟି, ଯୁବଜନ ଶ୍ରମିକ ରାଇଥୁ (ୱାଇଏସ୍ଆର୍) କଂଗ୍ରେସ 140.05 କୋଟି, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ୍ ପାର୍ଟି (ଟିଡିପି) 85.20 କୋଟି, ଅଖିଳ ଭାରତ ଅନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (ଏଆଇଏଡିଏମକେ) 66.31 କୋଟି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା 58.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

BJD among top five regional parties in political donations; ADR flags transparency gaps
ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ: ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣରେ ଶୀର୍ଷ ୫ରେ ବିଜେଡି (Etv Bharat)

ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ଇସିଆଇ)କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅବଦାନ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । 1997 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ- ବିଜେଡି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ସେହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦାନ ପରିମାଣ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ADR ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି ଯେ, 36ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାମୂହିକ ଭାବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଭାବେ 702.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ୍ ଆୟର ପ୍ରାୟ 58.9% ଅଟେ । କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ମୋଟ୍ ଦାନର 872.54 କୋଟି ଟଙ୍କା (62.36%) ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାତାମାନେ 193.95 କୋଟି ଟଙ୍କା (13.86%) ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋଟ୍ ଦାନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 69% ଅଟେ ।

ରିପୋର୍ଟରେ 2024-25 ବର୍ଷରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଘୋଷିତ ନାମ ସହିତ ଦାତାମାନଙ୍କ ଦାନର ପରିମାଣ 302.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଘୋଷିତ ଠିକଣା ସହିତ ଦାନର ପରିମାଣ 337.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସର୍ବଦା ଦେଶର ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଇସିଆଇକୁ ଦାନ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ।"

ଏହା ସହିତ, ପ୍ୟାନ୍ ବିବରଣୀ ବିନା 329.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରକାଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

"ରାଜନୈତିକ ପାଣ୍ଠିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶନ ନିୟମ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କଠୋର ଅନୁପାଳନ ଜରୁରୀ । ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିପାରିବ," ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ ର ସଂଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ADR Report: ଓଡ଼ିଶାରେ 88% ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ADR ରିପୋର୍ଟ: କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି କେତେ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ? କ'ଣ କହିଲେ ବିରୋଧୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ECI ADR REPORT
BJD REGIONAL PARTY
ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ
ECI ADR REPORT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.