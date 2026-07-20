ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାର; ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମାନସ, ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁନଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 20, 2026 at 5:00 PM IST
ଭବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରିଶ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 କୋଟି MPLADS ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ହେଉଛି । ହେଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ MPLADS ପାଣ୍ଠି ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ । ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର MPLADSକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାନସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ ତାହାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ।
ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କରିବା ନେଇ ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 5 କୋଟି ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ । ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମାନସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ରୋକ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୪ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ସାଂସଦ ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିବାର ମସୁଧା ଚଳାଇଛନ୍ତି ।"
ମାନସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନଦେଇ ତାହାକୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦୀୟ ବିଭାଗୀୟ କମିଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନେଇ ନୋଟିସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି । ସେ ବାବଦରେ ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମାନସ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପିର ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ମୋହନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । ଲୋକମାନଙ୍କ କାମକୁ ଓଡିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ କାମ ଅଟକାଇବା ଭଳି କୌଣସି କାମ ବିଜେପି ସରକାରରେ ହେବନାହିଁ । ଯଦି ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତାହାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ ।"
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 5 କୋଟି ହିସାବରେ MPLADS ମିଳେ । ଏହି ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ । ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି । ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି । MPLADS ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଓ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ, ସ୍କୁଲ ଭବନ, ଛାତ୍ରାବାସ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ଜନହିତକର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କାମରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଏ ।
ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋରଦାର; ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମର୍ଥନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସଜବାଜ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ