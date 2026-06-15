SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି; ବିଏଲଓଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସଠିକ୍ ତାଲିମ
ଫର୍ମ ପୂରଣରେ BLO ମାନେ ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ସେହିପରି ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 15, 2026 at 9:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୯୮.୯୫ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ୩୪.୫୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ୧ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ୫୩୭ ଭୋଟଙ୍କର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ ବିଜେଡି ଆଣିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ । ଫର୍ମ ପୂରଣରେ BLO ମାନେ ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ସେହିପରି ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୦୨ରେ SIR ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ହେଉଛି । SIRକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା କଥା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଅସୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୈଠକ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ BLO ମାନେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି । ନାଁ, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ଅସଙ୍ଗତି ଓ ସନ୍ଦେହଜନ ଦର୍ଶାଇ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ । ବିଏଲଓ ଓ ବିଏଲଏଙ୍କ ନାଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ରହିବା କଥା, ତାହା ନାହିଁ ।"
'SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି BLO'
ସେହିପରି ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ବିଜୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସର୍ବୋପରି । ସଠିକ ଭୋଟର ତାଲିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୧୪୭ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଏଲଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବିଏଲଓ ଓ ବିଏଲଓ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଫଲାଇନ୍ । ବିଏଲଓ ମାନେ କେବଳ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ । ଭୋଟର କାର୍ଡ ନାଁ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସେହି ସମାନ ନାଁ'ରେ ଟିକେ ଭୁଲ ଥିବ ତାହାଲେ ମେଳକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ।"
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୯୮.୯୫ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଡିଜିଟାଇଜେସନ ୩୪.୫୪ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ୧ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ୫୩୭ ଭୋଟଙ୍କର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯାଇଛି । ଜୁନ ୧୪ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ୯୮.୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥାତ ୩ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ୪୯ ହଜାର ୧୮୮ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି । କେବଳ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ନୁହେଁ, ବରଂସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୬୨.୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କ ଫର୍ମର ଡିଜିଟାଇଜେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୯୯% ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଉପରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି ୩୪.୫୪ ପ୍ରତିଶତ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ରହିବ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ; ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର