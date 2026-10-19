ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ABVPର ପ୍ରଚାର ଅଭିଯୋଗ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି, ୨ ଦିନରେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଘୋଷଣା
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 19, 2026 at 6:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବିଭିପିର ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ BCJDର ବିଜୟ ଦାବି କରିଛି ଦଳ । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇବାକୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବିଜେଡି ।
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ABVPର ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ?
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ଉଚିତ । କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସର ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପଦର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ BCJD ୧୭୩ଟି କଲେଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦାବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଓ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
'ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲେ ସରକାର': ଚିନ୍ମୟ
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି,"ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ ଫିକ୍ସ କରି ମ୍ୟାଚ ହାରିଗଲେ ସରକାର । ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବାଲଟ ବାକ୍ସ ଅଦଳବଦଳ କରି ବିଜେଡିକୁ ଫସାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଭୋଟ ଗଣିବାକୁ ୧୫ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି । ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସରକାର ନିଜ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଜେନ୍-ଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ଚାପ ପକାଉଥିଲେ କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ': ଇପ୍ସିତା
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ନକରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । "କେଉଁଠୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଚାପ ପକାଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ," ବୋଲି ଇପ୍ସିତା କହିଛନ୍ତି । କେତେକ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଇପ୍ସିତା କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । BCJD ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କଲେଜ ଓ ୫ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଓ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଜୟ ଦାବିର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ସମାବେଶ; ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ; ABVP ଏବଂ BCJD ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା କେଉଁଠି ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର