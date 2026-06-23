ETV Bharat / state

ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଲି, ମୋରମ ଚୋରି ଓ ଗୋଚର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି

ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆସିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲା ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD Pressmeet
ବିଜେଡି ପ୍ରେସମିଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 8:46 AM IST

|

Updated : June 23, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗୋଳନ୍ଥରାରେ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା । ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଲି, ମୋରମ ଚୋରି ଓ ଗୋଚର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଘଟଣାରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେଡି ନିନ୍ଦା କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି, ମୋରମ ଚୋରି ଠାରୁ ଗୋଚର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି

ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ି ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତୁରା ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଘଟଣାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବିଜେଡି ଉଠାଇବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ପଦର ଗାରିମା ଭୁଲି କରିଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।"


ରଞ୍ଜିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମିନା ଗାଁରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ସରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଯଦି ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ।"

ସେହିପରି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି, ମୋରମ, ଗୋଡ଼ି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଭୂତି ବାବୁ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଗୋଚର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି । ବିଭୁତି ପ୍ରଥମଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଚରମ ଅଧୋଗତି ଘଟିଛି । ନିଜ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ । ସୋମବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।"


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠିର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର; ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ମାମଲାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନିଲମ୍ବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବ ନାହିଁ, ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆନଯାଉ: ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : June 23, 2026 at 9:18 AM IST

TAGGED:

BJD TARGETS MINES MINISTER
BJD RANJITA SAHOO
BJD PRESSMEET AGAINST BJP
ବିଜେଡି ପ୍ରେସମିଟ
BJD PRESS MEET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.