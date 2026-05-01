ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା BJB କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ; ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି 2 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ
ବିଜେବି କଲେଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ । ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ଏପରିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 1, 2026 at 9:12 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର (BJB) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି । କମେଣ୍ଟ ମରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଲେଜରେ 2 ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି କେତେକ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ Master of Laws (LLM) ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଛାତ୍ରଦ୍ୱୟ ହେଲେ ମଲ୍ଲିକ ସମିମ୍ ଅଖତର୍ ଓ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ:
ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁକ୍ତ-୩ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଦିନ ହେବ କିଛି ଛାତ୍ର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ଯୁକ୍ତ-୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ଲକରେ ଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଚାଲିଥିଲେ । ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ଯ କରିଥିଲେ । ଏହା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପିଜି ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ପିସିଆର୍ ଡ଼ାକି ପୋଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲୁ ।"
ICCରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଆମେ ଆପୋସ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଭିଜିତ ଆମ ନାଁରେ Internal Complaints Committee (ICC)ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି ଓ ରାଗିିଂ ସହ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ICC ଆମକୁ (ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ) ଡକାଇ ୪ ଦିନ ହେବ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବା ସହିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା । ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମରାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ଆମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ICC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।"
ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ତେବେ ICCର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ ବେଳେ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ଯୋଗେଶ ଓ ସମିମ୍ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି । ଏହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ:
ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେପି ଶାସନରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ । ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ପଶି ଆସି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି । 2 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଯୋଗେଶ ଜେନା ଓ ସମିମ୍ ଅଖତାର । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ:
ଇପ୍ସିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେବି କଲେଜ ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜର ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ କଲେଜର ସ୍ଥିତି କ’ଣ ହୋଇଥିବ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ବିଡମ୍ବନା । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନରହିଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"
୨ ସପ୍ତାହ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ:
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ରାତିରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ (Farewell Party) ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ କାଚ ବୋତଲ ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ମାରପିଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉଭୟ ହଷ୍ଟେଲର ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବିଜେବି କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି; ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ୧୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ର ଆହତ
ବିଜେବି କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାରାବାଜି - BJB College Students Protest
