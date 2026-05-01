ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା BJB କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ; ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି 2 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ

ବିଜେବି କଲେଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ । ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ । ଏପରିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା BJB କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 9:12 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର (BJB) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି । କମେଣ୍ଟ ମରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଲେଜରେ 2 ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପଶି କେତେକ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାରେ ଦୁଇ Master of Laws (LLM) ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଛାତ୍ରଦ୍ୱୟ ହେଲେ ମଲ୍ଲିକ ସମିମ୍ ଅଖତର୍ ଓ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା । ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ:

ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁକ୍ତ-୩ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଦିନ ହେବ କିଛି ଛାତ୍ର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ଯୁକ୍ତ-୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ଲକରେ ଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଚାଲିଥିଲେ । ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ଯ କରିଥିଲେ । ଏହା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପିଜି ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ପିସିଆର୍‌ ଡ଼ାକି ପୋଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିଲୁ ।"

ICCରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ପରେ ଆମେ ଆପୋସ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଭିଜିତ ଆମ ନାଁରେ Internal Complaints Committee (ICC)ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ଚୋରି ଓ ରାଗିିଂ ସହ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ICC ଆମକୁ (ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ) ଡକାଇ ୪ ଦିନ ହେବ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବା ସହିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା । ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମରାଯିବାର ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ଆମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ICC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।"

ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ତେବେ ICCର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ ବେଳେ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ଯୋଗେଶ ଓ ସମିମ୍ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା:

ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି । ଏହା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।


ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ:
ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଜେପି ଶାସନରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ । ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ପଶି ଆସି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି । 2 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଯୋଗେଶ ଜେନା ଓ ସମିମ୍ ଅଖତାର । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।"


ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ:

ଇପ୍ସିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେବି କଲେଜ ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜର ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ କଲେଜର ସ୍ଥିତି କ’ଣ ହୋଇଥିବ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ବିଡମ୍ବନା । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନରହିଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"

ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେବି କଲେଜର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।


୨ ସପ୍ତାହ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ:

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ରାତିରେ ବିଜେବି କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା । ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ (Farewell Party) ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ କାଚ ବୋତଲ ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ସହ ମାରପିଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉଭୟ ହଷ୍ଟେଲର ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

