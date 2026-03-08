ETV Bharat / state

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ ଫେଷ୍ଟ

ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଗୟଳଙ୍କ 848 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 190କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l

INDIAN BISON FEST AT DEBRIGARH
ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ ଫେଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭ୍ୟାୟରଣ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୟଳ ଉତ୍ସବ (2nd Indian Bison fest )ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର 600 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାଇଟ କ୍ୟାମ୍ପିଂର ଅନୁଭୂତିର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା l

ଏହି ଅବସରରେରେ ଗୟଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୟଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗର କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଗୟଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବର୍ତମାନ ଗୟଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛି l ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହା ଗୟଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି l ନିକଟ ଅତିତରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 848 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୟଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 190କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣା ପଡିଛି l

ଏଠିକାର ଜଳବାୟୁ, ହୀରାକୁଦର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ରାଶି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତୃଣଭୂମି ଓ ଏହାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା, ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ଜୈବ ବିବିଧତା, ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ପଶୁ ଲଢେଇ ଯୋଗୁଁ ଗୟଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି l ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ଜଣା ଶୁଣା ଗୟଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ କେ.ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡେବିରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି l ଏହି ଅଭୟରଣ୍ୟ 353 ସ୍କୋୟାର କିମିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 40 ପ୍ରକାର ସ୍ଥନ୍ୟପାୟୀ,234 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ 41 ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଗୟଳ l ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ନିକଟସ୍ଥ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତଥା ଏଠାରେ ଥିବା ତୃଣଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଗୟଳ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି l ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି l

ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ କୌଣସି ଜନ ବସତି ନଥିବା ତଥା ବନ ବିଭାଗର ସଠିକ ବନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଗୟଳ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି l ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର 85% ଗୟଳ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି l ଆଉ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଶର ଗୟଳ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ l ଆମ ଦେଶର 12 ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 22 ହଜାର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି l

ଆଜି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଠାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ "ଦ୍ଵିତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ" ଫେଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୟଳ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇ ପାରିବ lଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଡେବ୍ରିଗଡ଼ର ଫ୍ଲାଗସିପି ସ୍ପିସିସ ହେଉଛି Indian Bison l ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ ଓ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ l ଲୋକମାନକୁ ସଫାରୀରେ ବୁଲାଇ ଗୟଳର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ସଚେତନତା କରୁଛୁ l ଏହା ସହ ମଣିଷ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କେମିତି କମିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି l"
ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 170ଟି ଦଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି l ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପତି, ଦ୍ରୋନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭୟରଣ୍ୟ ର ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି l ଏହା ସହ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି l


ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗୟଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼ କେ. ଶଙ୍କର ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆଖ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ ବସତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୟଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି l ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଖ ପାଖ ରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତୃଣଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଓ ତାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଉଛି l ଏହା ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ର ବିଶାଳ ଜଳ ରାଶି ରହିଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୟଳ କୁ ଖାଇବାକୁ ଘାସ ଓ ପାଖରେ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଯାହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ l ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୟଳ ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୟଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, କେରଲା, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ, ଓଡିଶା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି l ପାହାଡିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି l ଏହି ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଗୟଳ 1000 କିଲୋ ଓଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ସେମାନେ ପାହାଡ ପରି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଭଲ ଭାବେ ଚଳାବୁଲା କରି ପାରନ୍ତି l ଏହା ସହ ଏହି ଜନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଓ ତୃଣଭୂମି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯାହା ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି l



