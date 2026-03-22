ETV Bharat / state

ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ: ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ କଳା ବାଘ ସଫାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।

ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 22, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ଚାଲିଥିବା କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ କଳା ବାଘ ସଫାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।

ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ: ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ କଳା ବାଘ ସଫାରୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV BHARAT ODISHA)



ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ଏହାସହିତ ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଓ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତର ଏକ ବଡ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କଳା ବାଘ ସଫାରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ ଦେଇସାରିଛି । ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଶେଷ କରି 17ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଏହା ପରେ ଆମର ସୋଭାଗ୍ୟ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏକ ବିରଳ କଳା ବାଘ ସଫାରୀ କରିପାରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ । (ETV BHARAT ODISHA)

ତେବେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ 850ଟି ବାଇସନ ବା ଗୟଳ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି ୧୫୦-୧୮୦ଟି ଗୟଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ।

ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଖାପାଖି ୩୫୪ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ରହିଅଛି । ବିଶେଷ କରି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଏହାର ପୂର୍ବ ସୀମା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ । ଯଦିବା ଏହା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବୁର୍ଲା ପରି ସହରମାନ ଏହା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ।

ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହେବ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବିଶେଷ କରି ଚୌଶିଂଗା ହରିଣ, ଭାରତୀୟ ଗୟଳ, ସମ୍ବର, କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ନୀଳ ଗାଈ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅଭୟରାଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ -ଦେଚୁଆଁ, ଜଂଗଲ ବିଶ୍ରାମ କୁଟୀର- ଧୋଡ୍ରୋକୁସୁମ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କୁଟୀର ତଥା ହଷ୍ଟେଲ - ବାରଖଣ୍ଡିଆ । ଏହି ବାରଖଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ସୁବିଧା ମାନ ରହିଅଛି ।

ଗୟଳଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ୍ରିଗଡ:-
ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି । ଏହାକୁ schedule -1-species କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ land of Indian bisons ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୟଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସଫାରୀ ଜୋନରେ 100ରୁ 150ଟି ଗୟଳଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ଯାହା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ; ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୫୫୮ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ନିଆଁ, ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ବନ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର 'ଫାୟାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ'; "ବୁସ କଟିଂ" ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ନିଆଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BISON NATIONAL PARK DEBRIGRH
BLACK TIGER SAFARI SIMILIPAL
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବାଇସନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
GANESHRAM SINGH KHUNTIA
BISON NATIONAL PARK DEBRIGRH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.