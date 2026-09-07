ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମଦିନରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ବାପ-ପୁଅ ମୃତ
ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 7, 2026 at 1:18 PM IST
ଯାଜପୁର: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଆସିଲା ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟମକା ଥାନା ନାଉବାହାଳି ଗାଁରେ । ଏହି ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରୁ ମିଳିଛି ବାପା ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତଦେହ । ମୃତକ ହେଲେ ଦେଉଳକଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନୟା ବଗପାଟିଆ ଗ୍ରାମର ବିଶୁ ପେଁଠେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଧରମା। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟାମକା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନାଉବାହାଳି ଗାଁର ବିଶୁ ପେଁଠେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ନେଇ ପାଖ ଗାଁକୁ କିଛି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଏକ ଟ୍ରେନ ଆସି ବାପ ଓ ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଜିଆରପି ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦାନଗଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଦୁଇଟି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କେଶ ନମ୍ବର 58/26 ଓ 59/26 ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 6/9/24 ମସିହା ଥିବା ବେଳେ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେହି 6 ତାରିଖରେ ହେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବାପ ଓ ପୁଅଙ୍କ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଜିଆରିପି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜିଆରପି ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତକାଲି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ପୁଅ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ । ପଛପଟୁ ଗାଡି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅଘଟଣ; ବାରାକ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର