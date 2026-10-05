ବନ୍ଧୁକ ଓ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ସ କରି ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, 4 ଗିରଫ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ନାଁରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 5, 2026 at 7:59 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି, ଆଉ ହାତରେ ଥିଲା ମାରଣାସ୍ତ୍ର । ବନ୍ଧୁକ ଓ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ସ କରି ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି ମାରିବାର ଦେଉଥିଲେ ଖୋଲା ଧମକ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ପୋଲିସ ୪ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଓ ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଖେତୀପଡ଼ାର ମୁସାବର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁଲାମ ହସନ ଆସଫ୍ 'ବାବା' ନାମକ ଯୁବକ ସହ ପ୍ରାୟ ୧୩ରୁ ୧୫ ଜଣ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ତରବାରୀ ଦେଖାଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ।କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇଚାରା ଓ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ଖବର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଏସଆଇ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସୂଚନା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ୪ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଗୁଲାମ ହସନ ଓରଫ୍ ବାବା (୨୦), ମହମ୍ମଦ ମଜହର (୩୦), ଆସଲାମ ଅଲ୍ଲୀ (୧୯), ସେଖ୍ ମୁଖତାର (୨୩) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୩୨୫/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNS) ର ବିଭିନ୍ନ ଗମ୍ଭୀର ଦଫା (୧୮୯, ୧୨୬(୨), ୩୫୧(୨), ୧୯୬(୧) ପ୍ରଭୃତି) ଏବଂ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ ସେକ୍ସନ ୨୫ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ସମସ୍ତ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ୧୫ ଦିନିଆ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ସେମାନେ ଜାମିନରେ ଆସିଲେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ସହ ପୁଣି ଅପରାଧ ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଫେରାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଧର୍ମଶାଳାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ, ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲା ଦଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ସମ୍ବଲପୁର