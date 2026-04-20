ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁବିଲ୍ବରେ ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସହ କବିତା ପାଠ ମହୋତ୍ସବ
ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁବିଲ୍ବ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
Published : April 20, 2026 at 4:25 PM IST
ନିଆଳି: ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ତଥା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ । ଏହି ଅବସରରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଜୟଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଚୀତଟ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ବ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି । ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପୀଠରେ ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ, ମହୋତ୍ସବ, କବିତା ପାଠ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଶହ ଶହ ଜୟଦେବ ପ୍ରେମୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ:
ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚୟିତା ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଧ୍ବନି ଏବଂ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୟଦେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଏକ ସଂଗ୍ରାହଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଦ୍ବାଦଶ କୁଞ୍ଜ, ୭୨ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଶୋକ୍କ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଭଳି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁରେ ସଜ୍ଜିତ ରହିଛି । କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ କବିତା ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ:
କବି ଜୟଦେବ କେନ୍ଦୁବିଲ୍ବ ଶାସନରେ ୧୨୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଜଦେବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ବାମାଦେବୀ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପୁରାଣରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କୋଣାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କୂର୍ମପଟକ ଠାରେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଜୟଦେବ ହରିଙ୍କର ଦଶାବତାର, ଦଶକୃତିକୃତେ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି । କବି ଜୟଦେବ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ରହଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରଚିତ ପଦାବଳୀ ଶିଖ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ । ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ହରି କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧାରାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି