ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର; ଘରେ ପାଳିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର 100ରୁ ଅଧିକ ଚଢେଇ, ପିଲା ପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି

ଚଢେଇଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣି ଅନେକ ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ l ଦେଖୁଦେଖୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଏହି ଘର ପାଲଟି ଗଲା ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନାରେ ।

Bird lover Professor of sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 6:47 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ବାହଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହର କୁଳତକାନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହନୁମାନ ଗଳି ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯଦି କେବେ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିଦେବ । ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଇଲାକାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛଟିଏ ନ ଥିଲେ ବି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ପରି ଲାଗିବ । ଯଦି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ 5 କି 10 ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପକ୍ଷୀ । ଘର ନୁହେଁ ତ ଯେମିତି ଚଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୀଡଟିଏ ।

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (Etv Bharat)

ଚଢେଇ ନୁହେଁ, ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳନ୍ତି
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି , ଘରେ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ୍ତି । ଘରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପାଳିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି l ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ଘରଚଟିଆ ପରି ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର l ଘରଚଟିଆ ପରି ପକ୍ଷୀ କଂକ୍ରିଟ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ହେଲେ ସେ ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେଜ ବାର୍ଡ଼ ଆଣି ରଖିଲେ l ପରେ ପରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣି ଘରଚଟିଆମାନେ ବୋଧହୁଅ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବିନେଲେ, ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଘରେ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ l ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଏହି ଘର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନାରେ ।

Bird lover Professor of sambalpur
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନା (Etv Bharat)

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲା ପରି ପାଳିଥାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା l ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ Budgies ପକ୍ଷୀ 60 ଟି, Finch 20 ଟି, Cocktail 4 ଟି ଅଛନ୍ତି l ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ କେଜବାର୍ଡ଼ l ଏହା ସହ ସହ ତାଙ୍କ ଘରେ 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘରଚଟିଆ ବସା ରହିଛି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି l

Bird lover Professor of sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (Etv Bharat)

2ଟି ଚଢେଇରୁ ଚିଡିଆଖାନା
ନିଜର ଏହି ନିଶା ନେଇ ପ୍ରଫେସର କୁହନ୍ତି, 'ଜିଏମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ l ଥରେ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେ ତାଙ୍କ ଥରେ ଥିବା 2 ଟି "ବଜି" କେଜବାର୍ଡ଼ ପାଳିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ l ସେହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ରଖିବା ପରେ ଛୋଟ ପିଞ୍ଜୁରୀଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲି । ହେଲେ ଦେଖିଲି, ଚଢେଇ ସେଥିରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଘର ତିଆରି କଲି ।'

ଏହି ଘରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା କଲେ l ଏପରକି ଘରର ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି ନ ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ l ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକଲେ । କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବର୍ତମାନ ଏହି ବଜି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60ରୁ ଅଧିକ ହେଲେଣି l

Bird lover Professor of sambalpur
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଘରେ ଚଢେଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି (Etv Bharat)
ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଗ ଓ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି l ଏହାବାଦ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ ଦେବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରଫେସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, 'ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି l ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଳଗଛ ଓ ଚାଳଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଉ କୁଟାରେ ନିଜର ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି l ଆଜିକାଲି ଚାଳଘର ଓ ତାଳଗଛ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁ ନାହାନ୍ତି l ଆମ ଘର ଚାରିପଟକୁ ବହୁତ ଘର ଚାଟିଆ ଆସୁଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଘରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଟୁନର ବସା ତିଆରି କରି ଝୁଲେଇ ରଖିଲି l ଏହା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଘରଚଟିଆ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତେଣୁ ଘରର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଟୁନ ବସା ଝୁଲାଇ ଦେଲି । ଏବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରଚଟିଆ ଆମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି କେଜବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣି ହିଁ ଏହି ଘରଚଟିଆ ମାନେ ଆମଘରକୁ ଆସିଥିଲେ' ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ l

Bird lover Professor of sambalpur
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନା (Etv Bharat)
ଘରଚଟିଆ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଦରକାର l ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l କାରଣ ଜୈବ ବିବିଧତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାନ୍ତି l ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ l ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ବିନା ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେବ l ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଟୁନ ଆଦି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସା ତିଆରି କରି ରହି ପାରିବେ l
Bird lover Professor of sambalpur
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନା (Etv Bharat)

ଚଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭରପୂର ଲାଗେ
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, 'ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ଘର କେବେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଭରପୂର ଲାଗେ l ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଘରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନିଃସଙ୍ଗତା ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ କଳରବ ଯୋଗୁ ଘର ଭରପୁର ଲାଗେ । ଏକୁଟିଆ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର l

Bird lover Professor of sambalpur
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନା (Etv Bharat)
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିର ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ

ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କାମକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି l ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚିନ୍ମୟୀ କୁହନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ l ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ l ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିର ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ l ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ କେବେବି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ l ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି l ଆମ ଆଖପାଖର ବହୁ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି l'

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଚଢେଇ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, 'ଚଢେଇ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଘରଚଟିଆ ସହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି l ଲୋକଙ୍କୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛୁ । ସେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l'

ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ କହନ୍ତି, 'ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଦିନ ସାରା ଭଲରେ ବିତିଥାଏ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବାହାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୂର କରି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

