ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଫେସର; ଘରେ ପାଳିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର 100ରୁ ଅଧିକ ଚଢେଇ, ପିଲା ପରି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି
ଚଢେଇଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣି ଅନେକ ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ l ଦେଖୁଦେଖୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଏହି ଘର ପାଲଟି ଗଲା ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନାରେ ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ବାହଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହର କୁଳତକାନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହନୁମାନ ଗଳି ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯଦି କେବେ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିଦେବ । ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଇଲାକାରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛଟିଏ ନ ଥିଲେ ବି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ପରି ଲାଗିବ । ଯଦି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରେ 5 କି 10 ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପକ୍ଷୀ । ଘର ନୁହେଁ ତ ଯେମିତି ଚଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନୀଡଟିଏ ।
ଚଢେଇ ନୁହେଁ, ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳନ୍ତି
ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି , ଘରେ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ୍ତି । ଘରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ତିଆରି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପାଳିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି l ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ଘରଚଟିଆ ପରି ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର l ଘରଚଟିଆ ପରି ପକ୍ଷୀ କଂକ୍ରିଟ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ହେଲେ ସେ ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେଜ ବାର୍ଡ଼ ଆଣି ରଖିଲେ l ପରେ ପରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣି ଘରଚଟିଆମାନେ ବୋଧହୁଅ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବିନେଲେ, ତେଣୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଘରେ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ l ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯଙ୍କ ଏହି ଘର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଚଢେଇଙ୍କ ଚିଡିଆଖାନାରେ ।
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲା ପରି ପାଳିଥାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା l ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ Budgies ପକ୍ଷୀ 60 ଟି, Finch 20 ଟି, Cocktail 4 ଟି ଅଛନ୍ତି l ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ କେଜବାର୍ଡ଼ l ଏହା ସହ ସହ ତାଙ୍କ ଘରେ 10 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଘରଚଟିଆ ବସା ରହିଛି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି l
2ଟି ଚଢେଇରୁ ଚିଡିଆଖାନା
ନିଜର ଏହି ନିଶା ନେଇ ପ୍ରଫେସର କୁହନ୍ତି, 'ଜିଏମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ l ଥରେ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେ ତାଙ୍କ ଥରେ ଥିବା 2 ଟି "ବଜି" କେଜବାର୍ଡ଼ ପାଳିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ l ସେହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ରଖିବା ପରେ ଛୋଟ ପିଞ୍ଜୁରୀଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲି । ହେଲେ ଦେଖିଲି, ଚଢେଇ ସେଥିରେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଘର ତିଆରି କଲି ।'
ଏହି ଘରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣି, ପବନ, ଆଲୁଅ ଓ ଖାଦ୍ୟର ସୁବିଧା କଲେ l ଏପରକି ଘରର ତାପମାତ୍ରା ଯେମିତି ନ ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ l ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକଲେ । କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବର୍ତମାନ ଏହି ବଜି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60ରୁ ଅଧିକ ହେଲେଣି l
ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଗ ଓ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି l ଏହାବାଦ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ ଦେବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରଫେସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, 'ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି l ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଳଗଛ ଓ ଚାଳଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଉ କୁଟାରେ ନିଜର ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି l ଆଜିକାଲି ଚାଳଘର ଓ ତାଳଗଛ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘର ତିଆରି କରୁ ନାହାନ୍ତି l ଆମ ଘର ଚାରିପଟକୁ ବହୁତ ଘର ଚାଟିଆ ଆସୁଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଘରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଟୁନର ବସା ତିଆରି କରି ଝୁଲେଇ ରଖିଲି l ଏହା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଘରଚଟିଆ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତେଣୁ ଘରର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଟୁନ ବସା ଝୁଲାଇ ଦେଲି । ଏବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରଚଟିଆ ଆମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି କେଜବାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ କଳରବ ଶୁଣି ହିଁ ଏହି ଘରଚଟିଆ ମାନେ ଆମଘରକୁ ଆସିଥିଲେ' ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ l
ଚଢେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଭରପୂର ଲାଗେ
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି, 'ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ଘର କେବେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଭରପୂର ଲାଗେ l ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଘରେ ଏକାକୀ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନିଃସଙ୍ଗତା ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ କଳରବ ଯୋଗୁ ଘର ଭରପୁର ଲାଗେ । ଏକୁଟିଆ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ' ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର l
ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କାମକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି l ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚିନ୍ମୟୀ କୁହନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ l ପ୍ରଫେସର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ l ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିର ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ l ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ କେବେବି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ l ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି l ଆମ ଆଖପାଖର ବହୁ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି l'
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଚଢେଇ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି, 'ଚଢେଇ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଘରଚଟିଆ ସହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି l ଲୋକଙ୍କୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛୁ । ସେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି l'
ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ କହନ୍ତି, 'ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁ ଦିନ ସାରା ଭଲରେ ବିତିଥାଏ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବାହାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୂର କରି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।'
